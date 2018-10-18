上海政务“一网通办”总门户上线，李强应勇调研：让企业和群众办事像“网购”般便捷

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来源：上观新闻 作者：谈燕



经过3个月的试运行，上海政务“一网通办”总门户今天正式上线。上午，市委书记李强，市委副书记、市长应勇在上海市大数据中心调研“一网通办”工作，出席“一网通办”总门户正式上线开通仪式。

调研中，李强、应勇听取“一网通办”工作进展汇报，围绕实现服务事项一口进出，线上线下充分融合、服务事项全覆盖，全市通办、全网通办、单窗通办，只跑一次、一次办成的目标，对做好下一步工作提出明确要求。李强指出， “一网通办”是贯彻落实习近平总书记对上海工作指示要求的重要抓手，是优化营商环境、深化“放管服”改革的重大举措，是提升城市能级和核心竞争力的有力支撑。在全市各方面共同努力下，“一网通办”各项工作初步成效已经显现。要始终坚持需求导向、问题导向、效果导向，进一步做好做实“一网通办”这篇大文章，全面打响“一网通办”政务服务品牌。要更加注重实效，在前期试运行基础上深入倾听市民群众和市场主体的意见建议，了解掌握各类用户多元化、个性化需求，针对反映突出的问题不断优化完善，真正方便群众、企业办事，让大家有更多的获得感。要强化统筹协调，以流程优化再造为着力点，不断加大简政放权力度，加快推动数据整合共享，应接入的审批和服务事项要加快做到全部接入，让企业和群众办事都能像“网购”一样便捷。

上线开通仪式上，李强开通上海政务“一网通办”总门户。应勇指出，“一网通办”总门户正式上线开通，标志着“一网通办”建设迈出关键一步，进入全面打响上海高效政务服务金字招牌新阶段。要紧紧抓住数据整合共享这个前提和基础，尽快落实公共数据和“一网通办”管理办法、电子证照应用实施方案等制度规范，确保年底前实现政务数据按需共享。紧紧抓住业务流程革命性再造这个关键环节，大刀阔斧减环节、减证明、减时间、减跑动次数，实现政务流程的优化、简化和互联网化。紧紧抓住广泛深度应用这条生命线，持续推出更多的个性化服务事项和特色应用，加快推动政务服务的线上线下集成融合，让所有面向市场主体和人民群众的政务服务事项“进一网、能通办”。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加相关活动。

“一网通办”以“中国上海”门户网站为总门户，以“市民云”为移动端载体，为公众提供全面、规范、便捷的一体化政务服务。截至目前，38个市级部门、16个区、220个街镇社区事务受理服务中心的网上办事服务已入驻“一网通办”总门户，1008项事项实现网上办理，97％以上的审批及服务事项实现只跑一次、一次办成，167项服务事项实现全市通办，注册个人用户已达742万、法人用户超过189万。（图片来源：陈正宝 摄）