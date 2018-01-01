推动铁的纪律内化于心外化于行！市委中心组学习会听取中央纪委常委卢希的辅导报告

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来源：上观新闻 作者：谈燕

市委中心组今天下午举行学习会，听取中央纪委常委、国家监委委员卢希关于深入学习《中国共产党纪律处分条例》、坚持从严管党治党的专题辅导报告。市委书记李强主持会议并指出，要深刻领会《中国共产党纪律处分条例》修订的重大意义，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央要求部署上来，推动铁的纪律内化于心、外化于行，以正风肃纪巩固提升风清气正的政治生态，推动党风政风和干部队伍作风持续好转，为上海当好新时代改革开放排头兵、创新发展先行者提供坚强保证。

卢希的辅导报告全面阐释了《条例》修订的背景、必要性和主要内容，并结合权威数据、典型案例，就有关重点进行了深入细致的分析解读。与会同志结合思想和工作实际交流了学习体会。

李强指出，此次《条例》修订，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央坚持不懈、持之以恒以铁的纪律从严管党治党的坚定决心和责任担当，释放了全面从严治党永远在路上的强烈信号。全市各级党组织和党员干部要提高政治站位，增强学习贯彻的自觉性和坚定性。要充分认识纪律建设是我们党的政治优势，必须不断传承、长期坚持；充分认识纪律建设是全面从严治党的治本之策，必须力度不减、尺度不松；充分认识纪律建设是上海各项事业发展的坚强保证，必须挺在前面、抓在手上、落在实处。

李强指出，要准确把握《条例》的核心要义，各级党组织和党员干部要原原本本、逐条逐款学习，真正把纪律转化为日常习惯和自觉遵循。首要是严守政治纪律，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终同党中央保持高度一致。重点是融入日常、严在经常，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。从严抓纪律、立规矩，真正管到位、严到份。根本是坚定理想信念和宗旨意识，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，自觉做学规明纪、敬规畏纪、遵规守纪的坚定执行者。

李强强调，要加大履责力度，全面加强纪律建设。“四责协同”要向学习贯彻《条例》进一步聚焦，推动纪律建设取得扎实成效。各级党委（党组）要牢固树立“四个意识”，切实担负起全面从严治党重大政治责任，全力抓好《条例》的学习宣传贯彻工作，下大气力建制度、立规矩、抓落实、重执行。各级领导干部尤其是主要负责同志要敢抓敢管敢碰硬，通过抓纪律从严管干部、带队伍。各级纪检监察部门要强化监督执纪问责，坚持纪在法前、纪严于法、纪法协同，把制度优势转化为治理效能，推动全面从严治党在上海取得更大成效。（图片来源：陈正宝 摄）