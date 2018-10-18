盛会一周年，习近平带领我们办了这些大事

请点此安装最新Flash

“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。”一年前，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上这一郑重宣示，概括了中华民族的伟大飞跃，坚定了中国共产党的历史使命。这一宣示，明确了旗帜，更预示了未来。

2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告。图片来源：新华社

继往不平凡，开启新时代。站在新的历史起点上，习近平为下一阶段的工作提出了四个工作坐标：2018年，改革开放40周年，继续坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放；2019年，中华人民共和国成立70周年，把我们的人民共和国建设得更加繁荣富强；2020年，全面建成小康社会，不断推进全体人民共同富裕；2021年，中国共产党成立100周年，全面从严治党永远在路上。

梦想召唤，使命催征。党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻把握发展大势，全面深化改革进入深水区，中国特色大国外交不断开创新局面。

坚定不移深化改革开放 在新的历史方位下，解决社会主要矛盾，全面深化改革显得尤为重要。 “过去几年来改革已经大有作为，新征程上改革仍大有可为。”十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议，习近平发出坚定不移将改革推向深入的动员令。 支持海南经济特区成为改革开放重要窗口、赋予雄安新区更大改革自主权、复制推广自贸试验区改革试点经验……带着40年改革开放积累的宝贵经验，全面深化改革站在更高起点上继续前行。 根据习近平总书记的重要指示精神，《党的十九大报告重要改革举措实施规划(2018—2022年)》对158项改革举措进行梳理，立下“确保到2022年全面完成党的十九大提出的目标任务”的军令状。此外，表决通过《中华人民共和国宪法修正案》、深化党和国家机构改革、成立国家监察委员会……全面深化改革向着“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”的总目标不断前进。 “今年是我国改革开放40周年。新时代全面深化改革决心不能动摇、勇气不能减弱。”扛起新时代的使命，中国在改革开放之路上继续阔步前行。

建设社会主义现代化强国 “2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年”，以此标定继往开来的历史方位，要“把我们的人民共和国建设得更加繁荣富强”。 中国要发展，最终要靠自己。在以习近平同志为核心的党中央领导下，党的十八大以来，我国国内生产总值稳居世界第二，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。 2017年我国研发经费投入总量为1.75万亿元，位居世界第二；科技进步贡献率升至57.5%；国家创新能力排名升至第17位。截至目前，中国高速铁路里程已经占全球总里程60%以上；5G新型网络架构等技术纳入国际标准…… 从一曲“东方红”到“天宫”游太空，从国产航母下水到“蛟龙”深海探秘，从基本实现现代化，到全面建成社会主义现代化强国，日新月异的中国，回应着人们的共同期盼，更勾勒出一个伟大民族的光明前景。

共同迈向全面小康 “中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。” 民有所呼、我有所应。民有所求、我有所为。将责任担在肩上，就必须坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。 小康路上一个都不能掉队，习近平总书记反复提及这个庄严承诺。在内蒙古考察时他曾说过，只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题，我们就不能安之若素；在中央扶贫开发工作会议上他曾说过，众志成城实现脱贫攻坚目标，决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众；在江西考察时他曾说过，在扶贫的路上，不能落下一个贫困家庭，丢下一个贫困群众；在第十九届中央政治局常委同中外记者见面会上他再次强调，全面建成小康社会，一个也不能少；共同富裕路上，一个也不能掉队…… 2018年2月11日，习近平在凉山彝族自治州昭觉县三岔河乡三河村贫困户节列俄阿木家中看望。图片来源：新华社 “到2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽，是我们党立下的军令状。”为了实现这个承诺，2017年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的指导意见》。2017年中央财政安排补助地方专项扶贫资金860.95亿元，比上年增加200亿元，增长30.3%，有扶贫任务的28个省(自治区、直辖市)的省级财政专项扶贫资金规模达到约540亿元。2018年8月，《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》公布，为脱贫攻坚三年行动明确了时间表和路线图。 2017年末，全国农村贫困人口3046万人，比上年末减少1289万人；贫困发生率3.1%，比上年末下降1.4个百分点。截至目前，2018年我国已有125个贫困县脱贫摘帽。 “脱贫攻坚时间紧、任务重，必须真抓实干、埋头苦干。”如同“改革进入深水区，剩下的都是难啃的硬骨头”，脱贫攻坚也已经到了啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺阶段，我们必须以更大的决心、更明确的思路、更精准的举措、超常规的力度坚决打赢这场硬仗，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一同迈入全面小康社会。

全面从严治党永远在路上 2018年1月11日，习近平在中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第二次全体会议上发表重要讲话。图片来源：新华社 治国必先治党，治党务必从严。作为一个拥有8800多万名党员、在有着13亿多人口的大国长期执政的大党，中国共产党的建设关系重大、牵动全局。 “勇于自我革命，从严管党治党，是我们党最鲜明的品格。”习近平总书记的这一重要论述，凝结着中国共产党90多年来特别是党的十八大以来从严治党的宝贵经验，深刻揭示了中国共产党作为马克思主义政党的本质属性，指明了新时代推进党的建设新的伟大工程的根本方向。 十九大闭幕后的第三天，第一次中共中央政治局会议就审议了《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》；12月1日，《机关团体建设楼堂馆所管理条例》正式施行；2018年10月1日起，新修订的《中国共产党纪律处分条例》正式施行。党要有新气象新作为，必须靠严明纪律作保障。 “重整行装再出发，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，开创全面从严治党新局面。”2018年1月在北京召开的十九届中央纪委二次全会上，习近平总书记掀开十九大后全面从严治党的新篇章。 新时代，全面从严治党是攻坚战，也是持久战。“在中国特色社会主义新时代，完成伟大事业必须靠党的领导，党一定要有新气象新作为。”全面从严治党，就是要以永远在路上的执着、敢于自我革命的勇气，让初心更加彰显。

(文/戴萌萌)