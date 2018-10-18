增强大局意识才有大作为

作者：胡线勤

党员、干部在干事创业时要不断增强大局意识，识大体、顾大局，这样才能有大作为。

我们党之所以能取得一个又一个胜利，具有强大的战斗力，关键是党员、干部具有大局意识；一些党员、干部之所以有大作为，关键也是其具有大局意识。解放战争时期，中央决定晋冀鲁豫大军千里跃进大别山，由于“吸引敌人”的任务充满艰险，一些干部顾虑重重，但刘伯承同志说：“釜底抽薪，焉能惧怕烫手？”正是这种强烈的大局意识，使我军赢得了解放战争全局的主动，也使千里跃进大别山名垂青史。

习近平同志强调，必须牢固树立高度自觉的大局意识，自觉从大局看问题，把工作放到大局中思考、定位、摆布，做到正确认识大局、自觉服从大局、坚决维护大局。党的十八大以来，党中央坚定不移推进全面从严治党，党员、干部的“四个意识”明显增强，大都能够讲政治、顾大局、守纪律，坚决贯彻落实中央决策部署，善于在大局下开展工作。但在现实中，也不乏嗓门高、表态快却行动少、落实慢的党员、干部，他们缺乏应有的大局意识，成天打着自己的“小算盘”，有的甚至说一套做一套、当面一套背后一套。这样的党员、干部，不但自身不可能有所作为，而且会给党和国家事业造成危害。

我们常说，党员、干部要“做革命的螺丝钉”。做革命的螺丝钉，关键要有大局意识，做到哪里需要哪里拧。一颗具有大局意识的螺丝钉，拧到哪里都能闪闪发光。如果党员、干部大局意识不强，缺少“一盘棋”思想，总是强调个人“想要”，不去考虑党组织“需要”，就会大大削弱党的创造力、凝聚力、战斗力，自己也不可能有所作为。增强大局意识，说一千道一万就是要为党和人民事业勇于放弃个人或小团体的局部利益，只要是对党和人民有利的事就撸起袖子加油干。

新时代，坚持和发展中国特色社会主义是中国共产党人需要书写的大文章，写好这篇大文章必须树立大局意识。党员、干部要想在实现“两个一百年”奋斗目标中有所作为，必须“先立乎其大”，做到胸怀大局、把握大势、着眼大事。所谓得其大者兼其小，只有自觉在“全局之图”中找准坐标，才能顺势而为、有所作为。树立大局意识，绝不是喊个口号、表个态，而是要落实到行动上。没有行动，等靠要思想严重，工作上总是要别人推一把自己才挪一步，不为党和人民的事业贡献自己的力量，那就不可能有所作为，增强大局意识也就是一句空话。

坚持和发展中国特色社会主义是需要凝聚全体中国人民去共同奋斗的伟大事业。对于党员、干部特别是领导干部来说，不仅自己要增强大局意识，还要善于团结人、发动人，汇聚众人之智，用好众人之力，形成共同奋斗的强大合力。有了这种强大合力，就能有更大作为。