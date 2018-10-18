杨克明：三过草地心犹壮，一死高台志未移（为了民族复兴·英雄烈士谱）

据新华社重庆10月17日电 （记者陈国洲）“三过草地心犹壮，一死高台志未移。”这副镌刻在杨克明烈士墓碑上的挽联，是烈士生平事迹的写照。

杨克明，原名陶树臣，1905年出生于四川省涪陵县（今属重庆市长寿区），1925年参加社会主义青年团，1926年加入中国共产党。

1929年，他受中共四川省委军委派遣，在涪陵、丰都等地组织农民暴动，开展武装斗争。1930年4月，参加四川红军第二路游击队组建工作，先后担任游击队副队长、中队长。1932年夏，任中共梁（山）达（县）中心县委书记，与川东游击军总指挥王维舟紧密配合，发动党组织和群众全力支援川东游击军的斗争，扩大革命武装，坚持并发展了川东游击根据地。

1932年底，红四方面军进军川北。杨克明、王维舟领导川东游击军配合红四方面军斗争，1933年11月，川东游击军正式改编为红四方面军第三十三军，杨克明任军政治委员。他深入达县等地，动员群众参加红军，同时为加强部队政治思想工作，提高部队战斗力等做了大量艰苦工作。

1934年后，杨克明任红四方面军补充师政治委员、独立师师长，参加红四方面军长征。1936年1月，红三十三军与红五军团合编组成红五军，董振堂任军长，杨克明任军政治部主任。

红军三大主力胜利会师后，红五军等部队于1936年10月下旬奉命西渡黄河。杨克明与董振堂等率领部队转战河西走廊，与国民党西北军阀进行了英勇艰苦的斗争。

1937年1月20日，在高台战斗中，红五军主力与超过自己六七倍的敌人顽强作战，敌人以优势兵力轮番猛攻高台城。在弹药无援、兵员无补的情况下，杨克明与董振堂等临危不惧、视死如归，率领部队浴血奋战，坚守高台，终因寡不敌众，壮烈牺牲，时年31岁。

噩耗传到延安，党中央和广大红军将士为之悲痛万分。毛泽东主席等中央领导及延安民众在宝塔山下召开追悼大会，沉痛悼念血战高台的红军战士。

新中国成立后，人民政府为血战高台壮烈牺牲的红军指战员修建了高台革命烈士陵园和红军烈士纪念馆。

如今，杨克明故乡重庆长寿区发生了翻天覆地的变化，当地政府也在积极筹备修缮杨克明故居，传承发扬烈士英勇无私的革命精神。

《 人民日报 》（ 2018年10月18日 09 版）