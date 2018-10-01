上海报业集团与国泰君安证券达成战略合作 携手推动上海文化产业发展

本报讯 10月18日，上海报业集团与国泰君安证券股份有限公司正式签署战略合作协议，希望进一步发挥各自优势，创新产品和服务，加速推进上海文化金融深度合作，为全力打响上海“文化品牌”、加快建设上海国际金融中心做出新的更大贡献。国泰君安证券领导与上海报业集团领导共同见证签约。

国泰君安证券、上海报业集团建立全面战略合作关系后，国泰君安证券将在资本市场业务领域全面支持上海报业集团打造中国最具创新活力和影响力的文化传媒产业集团；上海报业集团将充分发挥主流媒体平台优势，助力国泰君安证券建设成为行业领先的具有国际竞争力的综合金融服务商。

新媒体平台的合作共建与资源共享是上海报业集团与国泰君安证券合作的重要着力点之一。上海报业集团旗下界面•财联社将运用大数据、人工智能、云计算等技术，与国泰君安证券在财经资讯、智能资讯、客户服务体系、投资者教育等方面展开深度合作。界面·财联社集“媒体+资讯+数据+服务+交易”五位于一体，是目前中国最大的基于互联网的财经媒体，目标是成为中国卓越的新型财经资讯提供商，打造“中国彭博”。

双方领导均表示，期待通过强强联手、优势互补，不断提升在各自领域的服务能力、竞争优势和品牌影响力，在产业母基金、专项金融服务等重要领域深化合作、共赢发展。

国泰君安证券作为国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一，拥有一体化的业务平台、庞大的营销网络及雄厚的客户基础，其经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务也处于行业领先地位。公司已连续11年获得证券公司分类评价A类AA级。

上海报业集团是中国总体经济规模最大的报刊出版集团。集团成立五年来，不断深化改革，布局媒体融合，向新型主流媒体转型。集团旗下《解放日报》、《文汇报》、《新民晚报》等报刊的影响力不断增强；上观新闻、澎湃新闻、界面•财联社等新媒体已成长为国内“现象级”的互联网产品。集团还成立了八二五基金、瑞力基金、众源母基金等三支投资基金，投融资体系初具规模。