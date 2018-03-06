关注|新闻晨报公益植树节活动报名火爆

一半树木已被认养

亲近大自然，感受中国传统文化魅力

晨报记者 郁文艳

新闻晨报公益植树节活动已经连续举办了12年。新一年的新闻晨报公益植树节活动继续受到读者、粉丝追捧。昨天报名首日，此次推出的200棵樱花树认养名额已经被认领超过半数。在报名的粉丝中，有的已经参加过多次晨报公益植树节活动。

半数樱花树已找到主人

今年，新闻晨报携手旗下官方App“周到上海”举办“周到春荟”，希望将晨报这一传统品牌活动进行升级。今年的活动，不仅仅是一次和大自然的亲近，一次环保理念的再认识，同时也将是一场传统文化的盛宴，参与者将近距离感受汉服、太极、茶道等中国传统文化的魅力。

昨天是今年植树活动报名首日。此次推出的顾村公园200棵樱花树已经有超过半数被认养，百余名读者、粉丝纷纷下载“周到上海”客户端进行报名。

有的粉丝已是多次参加

在首日报名的粉丝中，有的已经多次参加新闻晨报公益植树节活动。市民刘晓红就是其中一位。她告诉记者，他们家去年也参加了在长兴岛郊野公园举办的晨报周到植树活动，“那天人特别多，很热闹”。

像晨报周到这样的公益植树节活动对刘女士家而言还有着双重意义，“一是可让孩子深入了解什么是环保，只有通过实际行动践行环保，才能有更深切的感受；还有一层意义，女儿的生日是3月12日，以种树或者认养树木的方式来过生日更加有意义”。

市民徐嘉怡一家也是第二次参加晨报公益植树节活动了，他们第一次参加是4年前在世纪公园举办的认养活动，“环保理念需要从小开始培养，现在孩子已经上小学三年级，这样的活动特别有意义”。

今年的植树节活动，经典诗歌诵读是其中一个环节。许多粉丝都在报名时留言参加活动的意义，不少都附上了最喜欢的关于春天的诗歌。比如，市民林达就留下了朱熹的一首《春日》。

粉丝们希望通过认养树木的活动，感受大自然、感受春天的生命力和传统文化的底蕴。

晨报植树节活动·周到春荟预告：

时间：3月11日上午10：00-11：30

地点：顾村公园2号门

活动内容：植树认养/诗词诵读/亲子游园

认养费用：100元/棵/年

如何报名参与活动：

1.扫描下方二维码，下载“周到上海”客户端并注册，根据活动规则在页面中填写备注信息并提交报名（若有才艺展示，请在活动报名中备注，我们将择优挑选若干名才艺展示者）；

2.因名额有限，晨报将通过抽选方式确定参与者，被抽中的市民将收到活动参与通知（周到App活动公告、短信通知、电话确认）；

3.被抽中的市民参与者可于3月11日到达顾村公园2号门签到，并向顾村公园交纳100元认养费，领取缴费收据后入园。一张收据可免费携带2人入园（总计3人，超过人数自行购买公园门票，票价20元）。

活动福利：

报名成功者现场可获赠精美礼品一份（内含3M手套一副、洗手液一瓶、认养牌一个、记号笔一支、周到台历一本、价值20元的餐券）。

注意事项：

1,植树地点需自行前往，请预先熟悉路线。

地铁路线：7号线顾村公园站3号出口较近。

公交路线：宝山1路、宝山3路、527路、528路、811路、1604路、1605路、宝山29路。

2，其余事项请咨询新闻晨报读者俱乐部，可拨打电话：8008190000、4006200000。

[链接]

其他新闻晨报林所在地也欢迎认养

12年来，新闻晨报先后认养了宝山、静安、闵行、杨浦、浦东等多个公园绿地里的树木，这些树木所在的公园绿地今年继续欢迎市民认养。

共青森林公园：推出以“樱花、桃花、海棠、池杉、雪松”为主的三大主题、300余株树木供认养。3月5日至3月31日接受市民报名认养，期间园方将每周推出一天集中认养日，并于3月10日举办社会集中认养和树木养护体验活动。

报名方式1（共青森林公园）：65740586转8069或65740710

报名方式2（绿化市容热线）：63166666

还可以通过绿色上海、绿博士微信、上海绿化市容局网站进行线上报名。

世博公园：认养时间3月10日上午9：00-11：30，报名方式，在“世博文化旅游”微信公众号后台留言，或者拨打电话22062383（工作时间内）

滨江森林公园：报名电话：58647283或通过市绿化和市容管理官方网站、微信公众号“绿色上海”。

闵行区、静安区、宝山区树木认养方式可通过市绿化和市容管理官方网站、微信公众号“绿色上海”获知。（网站首页图：晨报资料图片）