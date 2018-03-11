习近平在重庆代表团谈“政德”的深意

习近平的两会时间

3月10日上午，习近平总书记到重庆代表团参加审议。

“两会时间”里，每到一个代表团，习近平的讲话都很有针对性。如，在内蒙古谈脱贫攻坚，在广东谈推动经济高质量发展，在山东谈乡村振兴战略……在重庆代表团，习近平重点讲的是政治生态。

“政治生态同自然生态一样，稍不注意就容易受到污染，一旦出现问题再想恢复就要付出很大代价。”习近平对代表们说。

就形成风清气正的政治生态，习近平强调，要“抓住‘关键少数’”“形成‘头雁效应’。”

“领导干部要讲政德”

政治生态的山清水秀非一日之功。这次在重庆代表团，习近平强调，“领导干部要讲政德”，“坚持从小事小节上加强修养，从一点一滴中完善自己”。

“政德是整个社会道德建设的风向标。立政德，就要明大德、守公德、严私德。”习近平说。

这不是习近平第一次谈“政德”。2005年6月，时任浙江省委书记的习近平在光明日报发表的文章《弘扬“红船精神” 走在时代前列》中表露心声：坚持人民利益高于一切的政德，真正干出有利于党和人民事业的政绩。

在重庆代表团的审议中，习近平还强调了“家风建设”的重要性。他说，要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身，廉洁齐家，防止“枕边风”成为贪腐的导火索，防止子女打着自己的旗号非法牟利，防止身边人把自己“拉下水”。

政治生态：“两会时间”高频词

政治生态，是习近平历年“两会时间”的高频词。不仅今年在重庆代表团讲，前几年在江西、吉林、辽宁、四川等代表团也讲过。

2015年全国两会，习近平先后在江西、吉林代表团强调了风清气正政治生态的重要性。

——在江西代表团，习近平指出，自然生态要山清水秀，政治生态也要山清水秀。严惩腐败分子是保持政治生态山清水秀的必然要求。

——在吉林代表团，习近平强调，做好各方面工作，必须有一个良好政治生态。政治生态污浊，从政环境就恶劣；政治生态清明，从政环境就优良。

2017年全国两会，习近平又先后在辽宁、四川代表团谈到政治生态问题。

——听辽宁代表团的代表谈到前些年发生的拉票贿选案和经济数据弄虚作假现象，习近平说，要严肃党内政治生活，深入整治选人用人不正之风，坚持正确用人导向，真正把忠诚党和人民事业、做人堂堂正正、干事干干净净的干部选拔出来，形成风清气正的良好政治生态。

——在四川代表团，习近平语重心长地指出，营造风清气正的政治生态，是一项持久的工作。

党的十八大以来，领导干部作风建设一直是习近平常抓不懈的大事。几年来，作风建设取得显著成效，社会各界对此有真切感受。新的起点上，习近平强调“领导干部要讲政德”，给领导干部们提出了新的更高要求。

“作为一个基层党组织负责人，我觉得今天总书记给我们上了一堂最生动的思想政治课。”重庆涪陵区南沱镇睦和村党支部书记刘家奇代表说，“我要把这些重要精神带回家乡，为老百姓谋福利、办实事。”

文：新华社记者 杨依军、谭晶晶

图：新华社记者 谢环驰