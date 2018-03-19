俄选举总统，普京支持率大幅领先-俄罗斯中央选举委员会将在3月29日前确认选举结果

惠晓霜（新华社专特稿）

俄罗斯18日举行第七届总统选举，8名候选人参选，独立候选人、现任总统弗拉基米尔·普京在选前民意调查中所获支持率大幅领先。

普京有望胜出

设在各地的投票站当地时间8时向选民开放，20时关闭。由于俄罗斯横跨11个时区，因而从最东端选区至最西端选区，投票将持续超过20小时。

这次选举共有大约1.1亿选民有资格投票；普京与其他7名候选人通过了俄罗斯中央选举委员会审核。

普京近年来所获民意支持率维持在大约70%。民意调查机构俄罗斯舆论研究中心选前民调显示，普京支持率达到69%。这次选举没有设定最低投票率，候选人得票超过半数即可当选。

如果普京当选，将第四次出任俄罗斯总统，任期6年。普京当天在首都莫斯科一个投票站投票。俄罗斯国际文传电讯社援引普京的话报道：“我确信，我为国家作出了正确规划。”

77岁的选民瓦连京娜·波波娃在莫斯科一个投票站告诉法新社记者，她将投票支持普京，“因为他的外交政策而尊敬他。”

圣彼得堡选民安东宁娜·科恰托娃说，她同样支持普京，尤其是外交政策，但国家经济状况相当“糟糕”。

俄中央选举委员会将在3月29日前确认选举结果，并在选举结果确认后的3天内正式公布。

俄方指认“假消息”

投票前一天，俄罗斯驻美国大使馆指认美国政府“干涉”俄方总统选举。

美国情报机构认定俄罗斯政府暗中“干涉”2016年美国总统选举，美方正在调查这种说法。

美国国务院发言人希瑟·诺尔特17日在社交媒体“推特”上称，俄罗斯拒绝5000名“独立”观察员监督选举过程，显示俄方“惧怕透明”。

俄使馆随后在同一社交媒体平台上发起反击，说俄方总统选举的透明度获得“确保”，美方在散布“假消息”，是“损害俄罗斯民主的恶劣企图”和“干涉我方内政的新事例”。

俄罗斯邀请了86个国家和14个国际组织超过1500名国际观察员监督投票。