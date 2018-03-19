再启历史新局的时代担当 ——从社会主要矛盾转化看新时代中国改革发展

据新华社北京3月18日电

当历史长河跨入新时代，处在崭新历史方位的中国，又一次发出时代强音——

“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”

变化的时代，不变的初心；变化的矛盾，不变的奋斗。

以人民幸福为己任的中国共产党，带领人民开展伟大的社会革命，为民族复兴和人类发展书写新的华章。

新矛盾标注新时代

3月5日，人民大会堂。人民的盛会唱响新时代的凯歌。

“五年来，经济实力跃上新台阶。国内生产总值从54万亿元增加到82.7万亿元，年均增长7.1%，占世界经济比重从11.4%提高到15%左右，对世界经济增长贡献率超过30%。”……

政府工作报告中一组组数字，透射出中国经济社会发展的蓬勃生机。

难以再用“落后”来描述今日中国的社会生产。

同时代和国情的变化相一致，同广大人民群众的直观感受相吻合，党的十九大对中国社会主要矛盾作出的新概括，得到广泛认同。

党的十八大以来，全方位、开创性的成就，深层次、根本性的变革，开启了中国特色社会主义新时代。

“用‘落后’来衡量我们的社会生产，显然已经不符合实际了。”国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆说，提出社会主要矛盾转化，是对客观现实的准确把握，也是中国特色社会主义进入新时代的客观依据。

这是实现目标的必然选择——

全面建成小康社会、基本实现现代化、全面建成社会主义现代化强国……与新时代中国特色社会主义发展的战略安排同向发力，必须抓住主要矛盾，牵住问题的“牛鼻子”。

在国家发展改革委主任何立峰看来，推动化解社会主要矛盾，是新时代所有工作的出发点、着力点和落脚点。

这是人民至上的责任担当——

从解决温饱到全面小康，人民的需求更加多元，层次不断提升。

“过去很长一段时间，人民对美好生活的向往，集中反映在免于匮乏。现在，对民主、法治、公平、正义、安全、环境的需求，指向的则是获得尊严。”中央党校教授周为民说。

显然，新的社会主要矛盾解决起来难度更大。勇于把这一矛盾变化揭示出来，中国共产党以这样的方式展现着高度的理论自觉和实践担当。

新矛盾催生新思考

如同硬币的两面。发展提升了人民的需求，对美好生活的向往，又凸显出发展的不平衡、不充分的问题。

区域不平衡、领域不平衡、群体不平衡……中国发展不平衡问题，既是无法选择的国情所致，也是与发展阶段相伴生的“成长烦恼”。

河北张家口，这座紧邻北京的城市，所辖区县被列入国家级贫困县的，占比超过六成。

繁华都市与贫困乡村“比邻而居”。造成这一现状的根源，正是长期以来形成的城乡二元体制，一些地区对农业农村发展重视不够，优势资源过于向城市倾斜。

如果说一些地方发展的重心倾向导致城乡差距日益扩大，发展理念的偏差则进一步加剧了发展不平衡、不充分。

苍茫雄浑的祁连山，近年来承受“千疮百孔”之痛，西北生态屏障伤痕累累。

问题背后，是一些地方发展理念之殇：注重GDP政绩导向、忽视社会全面发展，注重追求显绩、忽视久久为功……

问题背后，还有体制机制的羁绊。

问题背后，更难的则是对“变”与“不变”分寸的把握。

变的是社会主要矛盾，不变的是社会主义初级阶段的基本国情，是世界最大发展中国家的国际定位。

党的十九大报告作出了最精辟的结论——

“全党要牢牢把握社会主义初级阶段这个基本国情，牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际，牢牢坚持党的基本路线这个党和国家的生命线、人民的幸福线……”

中央文献研究室主任冷溶说，在不变中，又要准确把握社会主义初级阶段不断变化的特点。在继续推动经济发展的同时，更好推动人的全面发展、社会全面进步。

这就是发展的唯物论，也是矛盾运动的辩证法。

新矛盾呼唤新变革

步入新时代，面对新矛盾，十九大报告明确指出，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

——新矛盾呼唤新变革：以新发展理念为指导，开启一场关系中国发展全局的深刻革新。

长江之畔，湖北宜昌。

2017年前11个月，该市固定资产投资同比下降12.6%，地方财政总收入同比下降8%。

数据回落的背后，是一座工业大市力破“化工围江”的壮士断腕之举。

——新矛盾呼唤新变革：不断解放和发展生产力，实现中国经济向高质量转变的发展创新。

“需”与“供”，构成社会主要矛盾的基本面。

需求一侧，因着美好生活而变得丰富多元；供给一侧，也须完成由量而质的嬗变。

以供给侧结构性改革为主线，把创新作为引领发展的第一动力，正在推动中国走上新发展之路。

贵州，这片脱贫攻坚的决战重地，在大扶贫、大数据、大生态三大发展战略支撑下，创新发展之路越走越宽。2017年地区生产总值增速位居全国第一。

“在经济整体迈向高质量发展阶段的同时，一些地区通过抢抓机遇，充分利用一体化市场、开放型经济和现代化技术，可以超越原有经济结构实现跨越式发展。”宁吉喆说。

——新矛盾呼唤新变革：以全面深化改革为动力，持续推进国家治理体系和治理能力现代化。

今天，发展的不平衡、不充分不只限于经济领域之内。经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体，相互交织，相互作用。

发展出题目，改革做文章。

“面对人民群众新期待，我们必须坚定改革开放信心，以更大的政治勇气和智慧、更有力的措施和办法推进改革开放，进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会创造活力。”习近平总书记这样向世人宣示。

紧扣社会主要矛盾变化，坚持稳中求进工作总基调，守牢风险底线，开拓发展创新，党和国家事业发展正在迎来一场艰难而华丽的转身。

新矛盾激荡新征程

1937年，毛泽东同志在《矛盾论》中写道：“中国共产党人必须学会这个方法，才能正确地分析中国革命的历史和现状，并推断革命的将来。”

80年后，习近平总书记在党的十九大报告中深刻指出：“我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化，对党和国家工作提出了许多新要求。”

一部中国共产党的历史，就是不断认识和解决中国社会主要矛盾的历史。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在治国理政的伟大实践中，展现出对社会主要矛盾变化的敏锐洞察与深邃思考。

“习近平新时代中国特色社会主义思想，根据我国发展不平衡不充分这一客观事实，坚持带领人民创造美好生活这一立场，科学回答新时代课题，为中国逐步解决社会主要矛盾提供了根本遵循。”中央党校教授董振华说。

面对越是尖锐的矛盾挑战，越是要牢记，打铁必须自身硬；

面对越是尖锐的矛盾挑战，越是要牢记，时代是出卷人，人民是阅卷人；

面对越是尖锐的矛盾挑战，越是要牢记，让梦想照进现实，必须不驰于空想、不骛于虚声。

……

草木蔓发，春山可望。

大力推动高质量发展，加大改革开放力度，抓好决胜全面建成小康社会三大攻坚战……紧扣我国社会主要矛盾变化，今年的政府工作报告部署一系列举措。

担当不渝，新局再启。

“扎实解决好发展不平衡不充分问题，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动经济社会发展再上新台阶。”

习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议内蒙古代表团审议时的重要讲话，指明了适应社会主要矛盾变化、全面建设社会主义现代化国家的清晰路径。

这是属于奋斗者的时代。

站在历史交汇期，实现第一个百年奋斗目标胜利在望，向第二个百年奋斗目标进军的恢宏大幕，正在徐徐拉开。

新的征程上，让我们砥砺前进！（网站首页图：新华社图片）