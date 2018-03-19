国际社会高度关注中国选举产生新一届国家领导人

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新华社北京３月１８日电 综合新华社驻外记者报道：十三届全国人大一次会议１７日选举产生新一届国家领导人。习近平全票当选国家主席、中央军委主席。国际社会看好新一届国家领导人带领中国实现发展目标，期待与中国共同发展、互利共赢。

美国全国公共广播电台报道说，解决发展中的问题需要强有力的领导层，相信中国新一届国家领导人将致力于深化改革，解决中国经济结构性问题及推进反腐，这将有利于全球经济增长。

日本《日本经济新闻》报道说，中国全国人大全票选举习近平为国家主席。作为新时代中国的领导人，习近平为中国人民勾勒出到２０５０年将中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的图景。

俄罗斯科学院远东研究所主任研究员安德烈·维诺格拉多夫认为，中国新一届国家领导人的选举产生，不仅有利于中国的长期稳定发展，也有利于中国推动构建新型国际关系和推动构建人类命运共同体。近年来，俄中关系处于历史最好时期，相信中国新一届国家领导人将继续推动俄中关系健康稳定发展，造福两国人民。

法国巴黎第八大学中国问题专家皮埃尔·皮卡尔说，在国内外形势发生深刻复杂变化的背景下，中国需要一个稳定团结、坚强有力的领导层来领导这个国家为实现既定奋斗目标继续努力。他说，新一届国家领导人将带领中国人民建设一个更美好的中国，并与世界各国共同建设一个和平稳定、互利共赢的世界，“我对此很有信心”。

欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳认为，新一届国家领导人的选举产生将确保中国决胜全面建成小康社会，为基本实现社会主义现代化和建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国目标奠定坚实基础，同时也有利于“一带一路”建设的推进，并确保中国继续推动构建人类命运共同体。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯说，期待中国新一届国家领导人开辟美中合作新领域，增进两国对彼此发展目标和战略意图的理解，确保美中关系稳定发展。

巴基斯坦公共政策研究所主席沙希德·布尔基说，世界需要习近平这样富有远见的政治家，相信在中国新一届国家领导人的带领下，中国全面深化改革一定会取得胜利，中国一定会被建设成为伟大的社会主义现代化国家，并为世界带来稳定。

埃及《中国周报》主编迈扎特·伊马姆说，五年来，中国在经济、社会、政治等领域取得极不平凡成就，相信在新一届国家领导人带领下，中国将全面深化改革，推动构建新型国际关系和推动构建人类命运共同体，与各国互利互惠、合作共赢。

塞浦路斯欧洲大学校长科斯塔·古里亚莫斯说，当今世界充满动荡和不安，中国在促进发展、引领创新、打击腐败、消除绝对贫困等领域所展现出的智慧和力量，为世界提供了解决各类问题的选择和参考，相信在新一届国家领导人的带领下，中国一定拥有光明未来，中国正在实现中华民族伟大复兴的道路上稳步前行。（参与记者：朱东阳、刘晨、胡友松、金悦磊、栾海、韩冰、应强、周珺、刘天、郑思远、张章）（网站首页图：新华网图片）