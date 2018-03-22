新华社评论员：永远做中国人民和中华民族的主心骨——三论习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话

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新华社北京３月２２日电 题：永远做中国人民和中华民族的主心骨——三论习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话

新华社评论员

沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。“永远保持马克思主义执政党本色，永远走在时代前列，永远做中国人民和中华民族的主心骨！”习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话，深刻阐述党的领导对中国特色社会主义事业发展、对中华民族伟大复兴的重要意义，宣示推进党的自我革命的坚定决心，彰显我们党不忘初心、牢记使命的政治本色和历史担当。

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，中国共产党是国家最高政治领导力量，是实现中华民族伟大复兴的根本保证。这是历史的选择，人民的选择。近百年来，我们党从领导新民主主义革命到开展社会主义革命和建设，从进行改革开放新的伟大革命再到开创中国特色社会主义新时代，带领中国人民创造了一个又一个奇迹，取得了一个又一个辉煌成就。风雨沧桑，人间正道。审视中国革命、建设、改革的历史进程，立于５年来党和国家事业发展取得历史性成就、发生历史性变革的基础之上，我们从未像今天这样接近实现中国梦；有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，我们从未像今天这样有信心有能力实现中国梦。

东西南北中，党政军民学，党是领导一切的。“六合同风，九州共贯”，中国特色社会主义大厦需要四梁八柱来支撑，党是主心骨、顶梁柱。团结就是力量，团结才能前进。我们要实现党的十九大擘画的宏伟蓝图，要战胜各种风险挑战、走好新时代的长征路，就必须更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，汇聚全国各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士的磅礴力量，万众一心向前进，夺取具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利。

历史和现实深刻昭示，一场社会革命要取得最终胜利，往往需要一个漫长的历史过程。我们党要担负起领导人民进行伟大社会革命的历史责任，必须勇于进行自我革命。实践证明，什么时候我们党自身坚强有力，什么时候党和人民事业就能无往而不胜。打铁必须自身硬，治国必先治党，治党务必从严。这是我们党从长期治国理政实践中得出的重要经验启示。新征程上，在统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想中，起决定性作用的是新时代党的建设新的伟大工程。坚持彻底的自我革命精神，坚持立党为公、执政为民，深入推进全面从严治党，坚决扫除一切消极腐败现象，做到始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，我们党就一定能在世界形势深刻变化的历史进程中始终走在时代前列，在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨，在坚持和发展中国特色社会主义的历史进程中始终成为坚强领导核心。

新时代要有领路人，新航程需要掌舵者。确保承载着１３亿多中国人民伟大梦想的中华巨轮继续劈波斩浪、扬帆远航，关键在党。让我们在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，乘着新时代的浩荡东风，加满油，把稳舵，鼓足劲，在团结奋斗中迈向充满希望的明天！

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