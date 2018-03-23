“美团打车”一车辆被查出是“马甲车”

记者 张立 通讯员 倪沈霆

晨报讯 昨天，上海市交通执法总队就“美团打车”未按规定将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台及向未获得许可证件的车辆及驾驶员提供注册、发布召车信息并从事营运活动进行上户调查。

记者了解到，21日下午，市交通委执法总队执法人员在虹桥枢纽T1航站楼实施例行检查时，查获一辆牌号为皖LGJ529的美团“马甲车”。经初步调查，该车辆及驾驶员无《网络预约出租汽车运输证》《网络预约出租汽车驾驶员证》 等相关资质，属于典型的“黑车”。执法人员对驾驶员涉嫌使用无营运证车辆从事出租车经营进行立案调查，并依法暂扣了车辆。而且，该车在乘客端显示的车辆号牌为“沪×××529”，竟然还是一辆“马甲车”。

22日下午，市交通执法总队进行上户调查，对21日查获的“马甲车”后台数据进行核查。经后台检索订单信息发现，皖LGJ529在“美团打车”的注册登记信息为“沪A1J529”，驾驶员姓名、手机号等信息均与实际不符。执法人员要求平台加强数据审核排查，防止有关驾驶员，利用平台审核的漏洞，注册“马甲车”从事非法客运行为，扰乱市场秩序，侵害市民合法权益。

上海路团科技有限公司相关负责人表示将加强平台注册信息审核，对利用虚假信息注册及不符合上海网约车相关规定的车辆及驾驶员及时清理出平台。同时，公司也将积极整改，落实约谈会要求，最快一周内将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台。

据悉，对于“美团打车”平台为不具备营运资格的驾驶员或者车辆提供召车信息服务的，执法部门将对其处以3万元以上10万元以下的罚款。