视界|江面上的“捕猎游戏”



船东带着民警绕圈企图逃避处罚，民警与违法捕捞渔船在江面上进行着心理上的较量。



民警准备对涉嫌违法的船只进行登船检查



船东为逃避处罚将船上的“排挡”破坏





民警协助涉嫌违法渔船起网





民警对非法捕捞的刀鱼进行清点



民警对涉嫌违法船进行检查，但渔民已经起网，民警只得先登记信息再做进一步侦查。



登船的一刻，船东试图通过合法捕捞证蒙混过关。



晨报记者 张佳琪 摄影报道

俗话说“明前鱼骨软如绵，明后鱼骨硬似铁”，因为骨头变硬了，原先肥美细嫩的肉质也跟着大打折扣。因此，明前三两以上的刀鱼一斤的价格都在数千元左右。长江正值禁渔期，今年，上海发出的刀鱼专项捕捞证仅有百十张，但在昂贵的价格驱使下引得不少违法渔船铤而走险，不惜触犯法律。

为了获得最大的收益，非法捕捞的渔民往往会选择使用网眼只有一毛钱硬币大小的深水网，又称“断子绝孙网”，使用这样的渔网，手指粗细的“毛刀”一般都难以幸免。长期进行违法捕捞，会对长江生态造成不可逆转的伤害。

3月下旬的一个凌晨，四周漆黑一片，一辆警车闪着灯驶入码头。凌晨3时30分，49岁的长江航运公安局上海分局刑侦支队队长施国荣和他的队员们完成了集合。一场江面上的“捕猎游戏”悄然展开。

“涉嫌非法捕捞的渔民有些反侦查能力。打击非法捕捞的行动，要跟着潮汛走。渔民不会在涨潮和退潮时收网，只有潮水涨到最高点成了平潮时，渔船才会到自己下网点收网。这也是打击非法捕捞的最佳时机。”施国荣说。

六名长航公安民警分别登上了两条50吨级的公安艇。熄灭了除航行灯外的其他航行标识灯，让整个艇身隐蔽在黑暗之中，关上灯后，船长能够抢在渔船发现公安艇前，做出准确预判，及时赶到非法捕捞船边。

4时47分，晃动的江面上，公安艇悄悄接近一艘正在起网的渔船。水手还没抛出缆绳，施国荣就已经跳上了渔船，另外两名民警紧随其后。狭窄的甲板上，除了摆放的渔具几乎很难有立足的地方。但遗憾的是，就在民警登船的前一刻，渔民已将网收到船里。由于船上没有渔货，网又在登船前已被收回，尽管该艘渔船使用了深水张网，且未持有专项捕捞证，民警依然缺乏判定非法捕捞的证据，无奈之下，民警已经记录了该船的相关信息，并将对该船可能涉及的违法行为进行进一步侦查。很快，另一艘渔船出现在公安艇的视野中，渔船在看到公安艇后并未停船配合检查，反而加速前进，利用小船掉头快的道理，在江面上疯狂转起了圈。为了避免两船相撞发生危险，考虑到对方的生命安全，公安艇选择放弃追击。

没过多久，抽着烟的船长老沈突然加速，向着两个光点冲去。一艘约30吨级的渔船出现在公安艇视野中，民警进行了例行的登船检查。在船上，民警发现了约10斤左右长江刀鱼，在这些刀鱼旁边的垃圾堆里，一些不足一指长的“毛刀”散落其中。船东告诉民警，这条船持有特许捕捞证，可以在禁渔期内捕捞刀鱼，且使用的是合规网具。

“那你起一张网出来，我知道你的网就在附近。”施国荣让船东阿强驾船前往投放渔网的水域。

阿强并未驶向投网的水域，而是带着大家和尾随的公安艇兜圈子。“你干什么，不要兜圈子，开回去。”施国荣说。并用电台呼叫另外一艘公安艇靠拢。

船东突然爆发，破坏了自己渔船上的“排挡”。冲出船舱，冲向渔船下方的轮机室，用力砸向了发动机。破坏船体动力，妄图逃避起网。并持扳手砸向自己的手，以自残相要挟。施国荣马上冲下轮机室，阻止了这一切，并安抚教育船东。作为一个老刑侦，施国荣见过太多用自身安全威胁执法者的行为。他说：“比如为了阻止公安艇和渔船靠拢，有船员坐在船沿上，将双腿悬挂在船外，威胁公安艇。因为只要一靠拢，他的腿就会断掉。还有夫妻直接将小孩悬在水面上，意思是只要你靠过来，我就把孩子扔水里。”

经过反复做工作，船东阿强终于决定配合警方收网，收上来的网，长约数十米，网眼只有一毛钱硬币大小。“这是‘小深水’吧？你一说我就知道。”看到民警识货，阿强点了下头，不再说话了。这张网将被送到专业部门进行鉴定，确定是否属于深水张网。阿强本人也将被采取刑事强制措施。施国荣说“我希望提醒渔民朋友，违法捕捞水产品，需负刑事责任。长期进行违法捕捞，也会对长江生态造成不可逆转的伤害。我们对违法捕捞的打击，永不会松懈。”