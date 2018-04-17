We爱·第二届两岸青年短片大赛等你来

文汇报

爱，是对新年的美好期待

爱，是情人节对你的喃喃告白

爱，是妈妈平日里语重心长的叮嘱

爱，是除夕夜家人围坐，一桌子丰盛的年夜饭

充满爱意的情人节，你是否有爱大声说出口？

We爱•第二届两岸青年短片大赛等你来发声！

在上海，在台北，在两岸不同的城市，关于爱的故事，每时每刻都在发生……拿起镜头，拍下关于我们爱的故事！

We爱·第二届两岸青年短片大赛即日起正式启动！大赛由上海市海峡两岸交流促进会、上海文化联谊会、上海市科技艺术教育中心等指导，文汇报社、上海市广播影视制作业行业协会、沪测信息科技（上海）有限公司等共同主办，MMA微电影协会、华联国际多媒体股份有限公司等协办，上海市台胞服务中心、上海瑞创影视有限公司、民众日报、博硕文化股份有限公司、未来事件交易所、青年公社支持，爱奇艺、东森新闻云作为战略合作伙伴或战略合作单位参与大赛。

一、 征集时间：

2018年2月14日－4月30日。

二、 大赛主题：

以短片的视角，讲述发生在上海、台北两座城市生活中“我们爱”的故事。

三、 参赛对象：

18至36周岁的两岸青年，即出生于1982年2月14日至2000年2月13日之间的两岸青年。符合上述年龄要求的青年可自行或以团队参赛。大赛鼓励两岸青年合作作品，将优先考虑符合条件的合作作品入围和获奖。

四、 活动进程

2018年2月14日－4月30日，大赛作品报名征集；

2018年5月底，活动官网公布入围作品名单；

2018年6月中旬，在上海举办“电影大师交流营”；

2018年6月底，在上海举办颁奖典礼及公布获奖名单。

五、 大赛官网

本次大赛的官方网站为：http://www.shxfuture.com/mainland/index.aspx，活动的相关信息以大赛官方网站公告为准。

六、 宣传及评奖

作品宣传

所有符合条件的参赛作品均有机会在两岸各大媒体及社交平台展映，并参加两岸校园巡展活动。

入围影片奖励

(1) 颁发入围证书；

(2) 全额补助每部作品的一名主创代表前往上海参加“电影大师交流营”的交通、食宿费用。

3．大赛设立的奖项及奖金另行公布。

4．如通过参赛者报名的联系方式，无法及时联系到参赛者或获奖作品参赛者无人到场领奖的，视作弃奖。

更多信息请登录大赛官网了解