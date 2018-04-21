习近平为网络强国“强心固体”

2016年4月19日，习近平在北京主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话。（图片来源：新华社）

央视网消息：两年前的4月19日，正逢谷雨。雨生百谷，恰逢春好时。这一天，习近平总书记发出网信工作动员令，吹响建设网络强国的号角。在这次会议上，他规划了中国网信事业发展的大战略、大思路，为我国网信事业的发展指明了前进方向，为网络强国建设提供了思想遵循。

习近平在“4.19”讲话中明确指出：“互联网核心技术是我们最大的‘命门’，核心技术受制于人是我们最大的隐患。”深刻有力的比喻，彰显出大国领袖的远见卓识。

强健中国“芯”

习近平极为重视互联网技术发展。在2016年4月19日的网络安全和信息化工作座谈会讲话中，他70余次提到“技术”一词。乌镇互联网大会的历次讲话和贺信中，“技术”也是一以贯之的关键词。每次地方考察，习近平对于前沿互联网技术也都格外关心。

贵阳大数据中心，他察看3D打印的微型无人机，了解了云上贵州、食品安全云的建设情况；乌镇“互联网之光”博览会，他了解无人驾驶汽车、人工智能翻译和“全球网络攻击实时监测预警系统”；前不久的海南之行，习近平特别考察了海南省政务数据中心，并在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上指出：要积极发展新一代信息技术产业和数字经济……

2018年4月13日上午，习近平在海南省政务数据中心大厅考察。（图片来源：新华社）

在习近平心中，核心技术是“国之重器”，最关键最核心的技术一定要“立足自主创新、自立自强”。

无疑，建设网络强国，把好互联网“命门”，首先要有一颗强健的中国“芯”。“可以探索更加紧密的资本型协作机制，成立核心技术研发投资公司，发挥龙头企业优势，带动中小企业发展，既解决上游企业技术推广应用问题，也解决下游企业‘缺芯少魂’问题。”

在这个关键节点，习近平既有战略部署，又有战术安排。

“我们同国外处在同一条起跑线上，如果能够超前部署、集中攻关，很有可能实现从跟跑并跑到并跑领跑的转变。”习近平的话语极大提升了网信工作者的信心。

积跬步以行千里，积小流以成江河。在以习近平同志为核心的党中央领导下，近年来，我国已经形成了高性能计算和自主可控信息系统核心技术协同发展的科技创新格局，取得了以天河高性能计算机、飞腾处理器、麒麟操作系统等为代表的一大批标志性成果。此外，《G20国家互联网发展研究报告》显示，G20各国互联网流量TOP10服务当中，仅中美两国完全由本土企业供应服务，其他国家基本都依赖美国企业服务进口。

一连串了不起的成绩，为我国互联网技术事业快速发展写下生动注脚。

打通“大动脉”

一张小小卡片，能够阻止非接触式敏感信息的获取；启动汽车无需钥匙，人脸扫描即可轻松操控；出国旅游语言不通，对着看不懂的菜单、路标，手机一拍即时翻译……

技术要发展，必须要使用。“科研和经济不能搞成‘两张皮’，要着力推进核心技术成果转化和产业化。”正如习近平总书记所说，“要加强信息基础设施建设，强化信息资源深度整合，打通经济社会发展的信息‘大动脉’。”

建设网络强国，不仅要吹响“冲锋号”，更要吹响“集合号”。在全球信息领域，创新链、产业链、价值链的整合能力越来越成为决定成败的关键。如果中国“芯”是动力引擎，信息技术的整合流通无疑是向全身输送动力的“大动脉”。“动脉”畅通，才能身强体健。

2017年12月，北京智能计算产业研究院举行的发布会上，工作人员现场演示高通量人工智能一体机的应用。（图片来源：新华社）

打通“大动脉”，首先要完善硬件基础，保证“动脉”的四通八达与畅通无阻。2017年，我国新建光缆线路长度705万公里，全国光缆线路总长度达3747万公里，比上年增长23.2%；互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，增长9.3%。

此外，短短20多年，我国从一条网速仅有64千比特每秒的网线出发，已建成了全球最大的4Ｇ网络。

打通“大动脉”，还需要加强互联网核心科技的应用和产业转化，同时加强互联网领域与其他领域的结合，大力推进“互联网+”。

五年来，我国研发投入年均增长11%，规模跃居世界第二位。科技进步贡献率由52.2%提高到57.5%。高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。“互联网+”广泛融入各行各业。

此外，制造业与互联网融合发展迈出坚实步伐。智能制造水平明显提升，标准体系架构初步形成，一批核心技术装备研发应用取得新突破，部分智能制造新模式开始复制推广，基于互联网的“双创”平台快速成长。企业数字化设计工具普及率超过61.8%、关键工艺流程数控化率达到45.4%。工业互联网快速发展，两化融合管理体系贯标扎实推进。

今年4月，工业和信息化部办公厅印发了《关于开展2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目申报的通知》，以促进人工智能产业加速发展。

随时以举事，因资而立功，用万物之能而获利其上。

党的十九大制定了面向新时代的发展蓝图，提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。

迈向网络强国

在习近平眼里，数千年中华民族历史长河中，网络信息化发展从外看是机遇，从内看是责任。

回看历史，中国曾是经济强国，由于错过工业革命的最佳时期，闭关锁国于正在变革的世界，最终在外国的枪炮声中被迫打开国门。中国历史写下屈辱的一页，中国人民留下难忘的疼痛。

“当今时代，以信息技术为核心的新一轮科技革命正在孕育兴起，互联网日益成为创新驱动发展的先导力量，深刻改变着人们的生产生活，有力推动着社会发展。”习近平从世界发展的外部环境中看到了“中国机遇”。

中国电信云计算内蒙古信息园。（图片来源：新华社）

结合中国发展的实际情况，在几代人的共同努力下，今天的中国离实现中华民族伟大复兴的目标如此接近。习近平强调：“这是中华民族的一个重要历史机遇，我们必须牢牢抓住，决不能同这样的历史机遇失之交臂。”

抓住历史机遇，推进技术革命，全面对外开放，大力发展网络信息化。在“4·19”讲话中，习近平郑重表示：“这就是我们这一代人的历史责任，是我们对中华民族的责任，是对前人的责任，也是对后人的责任。”

网信工作两年间，回首峰峦入莽苍。如今，我国以建设网络强国为目标的网信事业正大步向前。2018年正值中国改革开放40周年，推动建设网络强国是新时代建立中国特色社会主义的深刻实践，更是实现中华民族伟大复兴的必由之路。新时代的春天里，带着习近平总书记的谆谆嘱托和殷殷关怀，大踏步迈向网络强国的美好明天！（文/李璇 钱景童）