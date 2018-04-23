啥会这么隆重？七常委悉数出席

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但这次会议的名称与前两次都不同。从领导小组会议，到工作座谈会，再到这次工作会议，参会人员的规模也越来越大。可见，在中央看来，信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇，网信工作已经事关整个发展全局。
2016年4月的座谈会，习近平做了更详细的论述：网信发展的意义、网络舆论生态、网信核心技术要尽快突破、网络安全问题、互联网企业要增强使命感和责任感、用好互联网人才。这篇讲话被称为“4·19重要讲话”。
2018年4月，在党和国家机构改革中，原先的中央网络安全和信息化领导小组变成了中央网络安全和信息化委员会，习近平首次以委员会主任的身份亮相这次会议。习近平的重要讲话涉及的面非常广，总结起来涉及价值层面、思想层面、操作层面这三个方面。涉及十八大以来这5年的网信工作的成绩和经验的总结、网络安全问题、信息领域核心技术突破问题、网信事业如何服务社会发展问题、网信军民融合问题、推动全球互联网治理体系变革问题，以及再次强调党对网信工作的集中统一领导。
二是对过去5年的经验总结，首次提出网络强国战略思想，将过去的经验总结为党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局。
三是在中美贸易摩擦，中国有些企业遭遇美国出口封锁的背景下，再次强调核心技术是国之重器，要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。
四是首次提出网信军民融合概念，将其明确为军民融合的重点领域和前沿领域。
五是加强党中央对网信工作的集中统一领导，也是体现“党是领导一切的”重大措施，确保网信事业始终沿着正确方向前进。
中共中央政治局常委、国务院总理、中央网络安全和信息化委员会副主任李克强主持会议。中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋，中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席会议。中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央网络安全和信息化委员会副主任王沪宁作总结讲话。
中共中央政治局委员、中央书记处书记，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长出席会议。
中央网络安全和信息化委员会委员，各省区市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门、有关人民团体、有关国有大型企业、军队有关单位，中央主要新闻单位、中央重点新闻网站负责同志等参加会议。