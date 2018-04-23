【权威解读】一季度投资稳步增长 持续发挥优化供给结构的关键作用

赵培亚

2018年一季度，全国完成固定资产投资（不含农户）100763亿元，同比增长7.5%，增速比1-2月份回落0.4个百分点。投资继续发挥对优化供给结构的关键性作用，在培育新动能和补齐民生短板等方面持续发力。

一季度，短板和消费领域较多的第三产业投资同比增长10%，增速比全部投资高2.5个百分点；对全部投资增长的贡献率高达83.8%。

一是短板领域投资不断增加。一季度，生态保护和环境治理业投资增长34.2%，道路运输业投资增长18.9%，公共设施管理业投资增长13.4%。整个基础设施投资增长13%，增速虽有所回落，但明显高于全部投资。分地区看，中部地区基础设施投资增长15.7%，西部地区增长17.6%，中西部地区基础设施投资仍保持较快增长。

二是居民消费升级领域投资快速增长。随着医疗、旅游、教育、文化、养老、体育等领域的需求日趋旺盛，这些领域的投资也呈快速增长。一季度，卫生行业投资增长22.8%；教育投资增长26.9%；旅游公园和景区管理投资增长16.4%；文化艺术业投资增长17%；体育行业投资增长37.3%。

乡村振兴战略和农业供给侧结构性改革大力推进，第一产业投资保持快速增长。一季度，第一产业投资同比增长24.2%，增速比全部投资高16.7个百分点；对投资增长的贡献率为6%，处于近年来较高水平。其中，农业投资增长25.4%，林业投资增长18.2%，畜牧业投资增长28.8%。

一季度，制造业投资增长3.8%，增速虽比1-2月份回落0.5个百分点，但从内部结构看，高技术制造业投资增长仍较为稳健。一季度，高技术制造业投资增长7.9%，增速高于全部投资0.4个百分点，其中，医疗仪器设备及器械制造业投资增长39.7%，通信设备制造业投资增长38.2%，航空航天器及设备制造业投资增长33%。近年来，高技术制造业始终保持良好的增长态势，占制造业投资的比重逐年提高，2014-2017年高技术制造业占制造业投资的比重分别为10.6%、11.1%、12.1%和13.5%，今年一季度该比重进一步提高至17.8%。

高技术服务业投资也保持良好的增长态势。一季度，高技术服务业投资增长12.3%，增速比第三产业投资高2.3个百分点。其中，环境监测及治理服务业投资增长42%，数字内容及相关服务业投资增长23.6%，信息技术服务业投资增长12.1%。

一季度民间投资增速继续回升，同比增长8.9%，增速比1-2月份和去年全年分别提高0.8和2.9个百分点，比全部投资高1.4个百分点。民间投资中，农林牧渔业投资增长25.1%，增速比1-2月份提高2个百分点；制造业投资增长4.6%，增速提高0.2个百分点；基础设施投资增长16.7%，增速提高1.2个百分点；房地产开发投资增长14.6%，增速提高0.6个百分点。

（作者为国家统计局投资司巡视员，网站首页图：新华社图片）