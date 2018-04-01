习近平主持中共中央政治局会议 分析研究当前经济形势和经济工作

来源：新华网

分析研究当前经济形势和经济工作

审议《关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》

中共中央总书记习近平主持会议

新华社北京4月23日电 中共中央政治局4月23日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议认为，今年以来，面对错综复杂的国内外形势，各地区各部门按照党中央部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，锐意进取，扎实工作，经济运行延续了稳中向好态势。一季度主要指标总体稳定、协调性较好，内需拉动作用增强，工业和服务业协同性较好。结构调整对经济发展的支撑作用明显，供给侧结构性改革不断深化，新产业成长和传统产业转型升级态势良好，经济运行内在稳定性有效提升，质量效益保持较好水平，推动高质量发展取得良好开端。

会议强调，中央财经委员会召开第一次会议，对打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”进行部署。博鳌亚洲论坛2018年年会成功举办，我国宣布扩大开放新的重大举措。党中央决定支持海南建设自由贸易试验区、逐步建设中国特色自由贸易港，释放深化改革开放强烈信号。

会议指出，我国经济周期性态势好转，但制约经济持续向好的结构性、深层次问题仍然突出，“三大攻坚战”还有不少难题需要攻克，世界经济政治形势更加错综复杂。要增强忧患意识、坚持问题导向，着力解决突出矛盾和问题。

会议强调，完成全年目标任务需要付出艰苦努力。关键是要主动同高质量发展的要求对表，对得上的加紧推，对不上的及时改。要加强顶层设计，抓紧出台推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核办法，使各地区各部门在推动高质量发展上有所遵循。要支持各地区结合实际积极探索推动高质量发展的途径。

会议要求，各地区各部门要全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和政府工作报告各项部署，做好下一步工作。首先要全力打好“三大攻坚战”，同时要坚持积极的财政政策取向不变，保持货币政策稳健中性，注重引导预期，把加快调整结构与持续扩大内需结合起来，保持宏观经济平稳运行。要深化供给侧结构性改革，更多运用市场化法治化手段化解过剩产能，加强关键核心技术攻关，积极支持新产业、新模式、新业态发展，继续简政放权，减税降费，降低企业融资、用能和物流成本。实施好乡村振兴战略。要更加积极主动推进改革开放，深化国企国资、财税金融等改革，尽早落实已确定的重大开放举措。要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患。要加大保障改善民生工作力度，加强基本公共服务，解决好群众关心的关键小事。

会议指出，党政军警民合力强边固防是我国边海防的独特优势。新时代巩固党政军警民合力强边固防，对于加强党对边海防工作集中统一领导、实现建设强大稳固现代边海防战略目标具有十分重要意义。要统一思想，凝聚共识，增强责任担当和进取精神，加紧推进各项工作，为建设强大稳固的现代边海防奠定坚实基础。

会议强调，要加强党的集中统一领导，沿边沿海各级党委要落实主体责任，抓好党的边海防方针政策贯彻落实，完善集中统一领导的制度机制，强化重大工作的顶层设计、总体布局、协调推进，切实将各方面各领域力量融起来、工作统起来。要强化统筹协调、健全制度机制、搞好齐抓共管、推进依法治边，进一步完善边海防力量体系，走开军民融合共建边海防的路子，推动军地联防联管，落实相关保障措施。要统筹强边固防和“一带一路”建设、脱贫攻坚、兴边富民、生态保护等工作，促进边境地区经济社会发展和对外开放，维护沿边沿海地区和管辖海域安全稳定与繁荣发展。

会议还研究了其他事项。（网站首页图：新华网图片）