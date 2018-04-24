集成五项全球第一的技术-上汽量产“全球第一款智能汽车”

记者 林劲榆

晨报讯 “五个全球第一”，可以自己找车位、自己充电，上海制造推出全球最聪明的汽车。昨天，在第二届汽车创行者大会上，上汽荣威发布了“全球第一款量产智能汽车”——荣威MARVEL X，该车搭载了上汽在新能源技术、互联网科技、智能驾驶领域的最前沿技术。它是全球第一台实现无线充电和最后一公里自动泊车的纯电动车。

这是一款大量黑科技傍身的新能源汽车，也是去年那台荣威光之翼概念车的量产版。

荣威MARVEL X拥有“五个全球第一”，含金量相当高，它是全球第一台搭载“AR增强现实技术”的量产车，图标直接出现在实景中，导航可以更精准更直观，开车犹如在打游戏； 它还是全球第一台搭载3.0版本互联网汽车斑马智行系统的量产车，配以14寸超级悬浮式大屏和更智能的人机交互； 搭载全球第一套全方位智能迎宾系统，只要用户靠近，即可自动亮灯并自动调节座椅空间，欢迎用户上车；全球第一台搭载无线智能给电系统的纯电动车，让电动汽车进入“无线时代”；很多车都已经实现自主停车，该车则是全球第一台会自己找车位、自己泊车入库的量产车，实现“人工智能代主泊车”的体验。

除了互联网黑科技，该车还是一款具有超长续航能力的电动车。该车由专属的电动车架构打造，并搭载i-Drive智能全驱系统，续航里程达到500公里，具备4秒破百能力，加速性能与百万跑车比肩，据悉，荣威MARVEL X将在今年6月底开始预售，9月份交付给超级用户。

荣威MARVEL X是第一个引入“创行者”实践的智能新物种。2017年，上汽举办了首届创行者大会并邀请了汽车行业专家、互联网行业大佬、媒体以及粉丝们齐聚一堂围绕未来汽车发展趋势进行“思想众筹”，并发布了荣威MARVEL X的概念车荣威“光之翼”Vi-sion-E Concept。从概念车的酝酿到量产车亮相首秀的过程蕴藏了上汽荣威对未来汽车的思考和实践，同时也博采众长，充分融合了跨领域专家、汽车使用者们的智慧火花。

昨天，在荣威创行者平台上，众多大牛的专家和学者亮相，其中包括天文学家、艺术家等等。