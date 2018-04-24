习近平集体会见上海合作组织成员国国防部长

4月23日，国家主席习近平在北京人民大会堂集体会见上海合作组织成员国国防部长。 新华社记者 李刚 摄

新华社北京4月23日电（记者梅世雄）国家主席习近平23日在人民大会堂集体会见上海合作组织成员国国防部长。俄罗斯国防部长绍伊古、哈萨克斯坦国防部长扎苏扎科夫、吉尔吉斯共和国武装力量总参谋长杜伊申比耶夫、巴基斯坦国防部长达斯特吉尔·汗、塔吉克斯坦国防部长米尔佐、乌兹别克斯坦国防部长阿济佐夫，上海合作组织副秘书长索韦托维奇，上海合作组织地区反恐怖机构执行委员会副主任吉约索夫、印度驻华大使班浩然以及作为特邀嘉宾列席此次会议的白俄罗斯国防部长拉夫科夫参加会见。

习近平说，明天将举行上海合作组织扩员后的首次国防部长会议，相信在各方积极支持配合下，通过此次防长会，必将为上海合作组织发展充实新内涵、增添新活力。

习近平表示，上海合作组织各成员国防务部门和军队认真贯彻元首共识，不断完善防务部门和军队领导会议机制，积极开展各领域互利合作，特别是打造了“和平使命”系列军事演习、“和平号角”军乐节等军事文化品牌，为维护地区安全稳定作出了积极贡献。

习近平强调，安全是发展的基石。我们要一如既往将维护地区安全稳定作为本组织工作优先方向。中方高度重视在上海合作组织框架内开展防务安全合作，愿同各方一道，遵照组织宪章和各国元首共识，在互信互利、平等协商基础上，共同规划防务安全合作发展蓝图，深化防务安全领域务实合作，不断创新合作模式，建立更加完善的安全合作体系，切实增强本组织抵御现实威胁的能力，为确保地区长治久安和繁荣昌盛作出应有贡献。

习近平说，中国将坚定不移走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，愿同世界各国一道，推动构建人类命运共同体。

俄罗斯国防部长绍伊古代表上海合作组织成员国国防部长表示，我们对中国发展和国防建设所取得的成就深表钦佩，坚信在习近平主席和各国元首的共同关心指引下，本组织防务合作一定会以此次防长会为契机达到新水平，为维护各国战略利益以及地区和世界和平稳定发挥重要作用。

国务委员兼国防部长魏凤和等参加会见。