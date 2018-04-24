建设网络强国，习近平提出新要求

主动适应信息化要求、强化互联网思维

因势而谋，应势而动，顺势而为

网络安全和信息化对一个国家很多领域都是牵一发而动全身的，要认清我们面临的形势和任务，充分认识做好工作的重要性和紧迫性，因势而谋，应势而动，顺势而为。网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施。

——2014年2月27日，习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议并发表重要讲话

没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。

——2014年2月27日，习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议并发表重要讲话

适应信息化战争和履行使命要求

我们比以往任何时候都更加需要继承和发扬军事创新这个优良传统，努力建立起一整套适应信息化战争和履行使命要求的新的军事理论、体制编制、装备体系、战略战术、管理模式。

——2014年8月29日，习近平在十八届中央政治局就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习时强调

强化互联网思维和一体化发展理念

要研究把握现代新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维和一体化发展理念，推动各种媒介资源、生产要素有效整合，推动信息内容、技术应用、平台终端、人才队伍共享融通。

——2015年12月25日，习近平视察解放军报社时指出

坚持传统媒体和新兴媒体优势互补

推动传统媒体和新兴媒体融合发展，要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

——2014年8月18日，习近平主持召开中央全面深化改革小组第四次会议并发表重要讲话

利用互联网扁平化、交互式、快捷性优势

要强化互联网思维，利用互联网扁平化、交互式、快捷性优势，推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政。

——2016年10月9日，习近平在十八届中央政治局第三十六次集体学习时强调

“四个能力”要求

各级领导干部特别是高级干部要主动适应信息化要求、强化互联网思维，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力。

——2018年4月20日，习近平在全国网络安全和信息化工作会议上强调

正确处理安全和发展、开放和自主、管理和服务的关系

要正确处理安全和发展、开放和自主、管理和服务的关系，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力，把网络强国建设不断推向前进。

——2016年10月9日，习近平在十八届中央政治局第三十六次集体学习时强调

随着互联网特别是移动互联网发展，社会治理模式正在从单向管理转向双向互动，从线下转向线上线下融合，从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。

——2016年10月9日，习近平在十八届中央政治局第三十六次集体学习时强调

把握好网上舆论引导的时度效

做好网上舆论工作是一项长期任务，要创新改进网上宣传，运用网络传播规律，弘扬主旋律，激发正能量，大力培育和践行社会主义核心价值观，把握好网上舆论引导的时、度、效，使网络空间清朗起来。

——2014年2月27日，习近平在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上的讲话

推动信息化和工业化深入融合

面对信息化潮流，只有积极抢占制高点，才能赢得发展先机。要推动信息化和工业化深入融合，必须在信息化方面多动脑筋、多用实招。

——2015年6月17日，习近平在贵州调研时强调

打通经济社会发展的信息“大动脉”

我们要加强信息基础设施建设，强化信息资源深度整合，打通经济社会发展的信息“大动脉”。

——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

保障互联网安全、国家安全，就必须突破核心技术这个难题

互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患。

我们要掌握我国互联网发展主动权，保障互联网安全、国家安全，就必须突破核心技术这个难题，争取在某些领域、某些方面实现“弯道超车”。

——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

提高通过互联网组织群众、宣传群众、引导群众、服务群众的本领

领导干部要学会通过网络走群众路线

网民来自老百姓，老百姓上了网，民意也就上了网。群众在哪儿，我们的领导干部就要到哪儿去，不然怎么联系群众呢？各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线，经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。

——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

对广大网民，要多一些包容和耐心

对广大网民，要多一些包容和耐心，对建设性意见要及时吸纳，对困难要及时帮助，对不了解情况的要及时宣介，对模糊认识要及时廓清，对怨气怨言要及时化解，对错误看法要及时引导和纠正，让互联网成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。

——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

对网上那些出于善意的批评，要欢迎

对网上那些出于善意的批评，对互联网监督，不论是对党和政府工作提的还是对领导干部个人提的，不论是和风细雨的还是忠言逆耳的，我们不仅要欢迎，而且要认真研究和吸取。

——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话