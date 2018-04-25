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风 雨

海南要建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港了，消息一经宣布，二级市场投资者纷纷打听A股中的投资机会在哪里？然而，在经过短暂爆炒后，海南板块有所沉寂，很多人认为，机构已经逢高派发了筹码，海南股短期不会再有机会。真是这样吗？

“海南经济特区改革开放已经赋予新的重大责任和使命，这是海南发展面临的新的重大历史机遇。有些政策就是为海南量身定做的，如根据国务院发布的指导意见：鼓励海南发展赛马运动，发展竞猜型体育彩票，这显然是一个新的题材，可以带动二级市场相关板块的挖掘和走强。”高智说。另外，还有一系列的新举措正在等待落实，随便哪一项都会令二级市场兴奋不已。如实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额；支持海南开通跨国邮轮旅游航线等。

“有一点可以肯定，海南经济在政策助力下有望迎来跨越式发展。在这一重大时间节点到来之际，我认为那些环岛游、免税、赛马、互联网彩票等具有较为明显的海南标签的行业存在较大的投资机会。”郁教授道。他建议关注提前布局海南游轮和赛马项目的海南瑞泽；建议关注积极转型“地产+大健康+大旅游”的海南高速；融合如家，引入携程，同时拥有三亚南山景区运营权的首旅酒店；以及有意进军赛马行业的罗牛山；海南客滚运输龙头企业，积极拓展西沙航线的海峡股份和海南主要的客运企业海汽集团。

“作为海上丝绸之路经济带的桥头堡，海南岛内的基础设施建设及经济发展潜力较内陆地区仍有较大空间；而南海的战略地位也使得海南企业会迎来更多机遇。”高智说。几年前他去过海南橡胶调研，这家公司拥有25家橡胶基地分公司、13家加工分公司、1家种苗分公司、11家子公司，拥有员工七万余人。公司是集天然橡胶种植、初加工、深加工、贸易、物流、研发及橡胶木加工与销售为一体的大型综合企业集团，而且在海南拥有很多土地，在未来海南大发展中无疑会受益良多。

今日行情预测：收涨

仓位：70%