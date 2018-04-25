崇明打造体育大健康研究基地

晨报记者 黄宇龙

23日，位于崇明的上海富盛经济开发区和上海斐讯数据通信技术有限公司达成战略合作协议，斐讯公司将在崇明岛建设总占地面积约150亩的体育大健康研究基地园区。主要包括运动与健康设备研发中心、运动与健康设备测试中心、数据采集与研究中心、斐讯体育赛事研究中心、营养膳食研究中心、斐讯健康生活体验中心。斐讯体育依托斐讯集团雄厚的科技技术、产品优势、经济资源、大数据资源，与政府、中外企业、研究机构合作，主要从事体育竞赛、运动健身、户外拓展、技术培训与咨询等方面的工作与研究。

崇明区副区长胡明华表示：“与斐讯这样具有创新和创造活力的企业携手合作，一定能够在建设世界级生态岛的过程当中快速向前推进。”斐讯创始人顾国平表示：“富盛经济开发区在产业转型升级的同时，积极拓展体育文化和大健康等产业，和斐讯致力于促进全民科学运动的理念不谋而同，一拍即合。”2017年，斐讯主办及赞助支持了多项全民体育赛事，包括丽江国际马拉松、中国龙舟公开赛、上海国际10公里精英赛、上海市民龙舟大赛等。2018年，斐讯成立了国内第一家职业马拉松俱乐部、冠名了国家体育总局标杆性健身活动——全民健身万里行、并将继续主办第二届丽江国际马拉松。

上海崇明富盛开发区，成立于1994年，位于崇明岛的中部南沿，地处规划中的崇南分区城市经济产业带的核心区域，总规划面积为5.91平方公里，适时培养和发展物流、商务等生产性服务业。