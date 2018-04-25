双剑合璧　所向披靡-新AX7、AX4助推东风风神SUV阵营实力提升

3月31日，东风风神在宁波举办了一场驾享汇活动，来自上海、南京、杭州等地50多位东风风神新老车主与媒体共同参与了此次活动。130多公里的试驾路程，再一次让大家深度体验了新AX7和AX4的操控性、安全性和舒适性。

去年12月底，中期改款的新AX7正式上市，在仅推出自动挡车型的情况下不到一个月便收获了超过1万台的订单，而在今年的1月16日，新AX7手动档车型的上市不仅将整体售价区间拉低至9万元以下，也进一步提升了AX7的产品竞争力与性价比。

东风风神新AX7堪称便宜实惠好开不贵的典型代表，经过外观、内饰、品质和动力的全方位升级，新AX7以越级实力赢得越来越多的消费者青睐。在整体造型方面，新AX7发生了不小的变化，前大灯整合了LED日间行车灯，并且在造型上更加锐利。车尾方面，新AX7同样有着革新式突破，融合了镀铬饰条的尾灯加入了LED光源和灯带，大幅提升了整车的档次。在内饰方面，新AX7也彰显了东风风神打造新实力中级SUV的超凡实力，加上丰富的配置水平还给整车增添了一份豪华感。新AX7全系引擎涡轮增压化，给这台本就好开的SUV装上了澎湃的心。1.4T引擎具备极佳的可靠性，不仅在零部件体系上由世界顶级供应商提供鼎力支持，并且进行了从极寒冰原到大漠戈壁的超长里程严苛测试，与此同时还兼顾了出色的低扭输出。而1.6T引擎更是PSA 旗下的王牌动力，连续八年获得国际年度发动机的称号，搭配爱信第三代6AT变速器，百公里油耗仅为7L，兼顾了行驶品质及燃油经济性，保值率表现也有着中国品牌SUV 之中相当优秀的水准。

同样于去年推出的针对泛90后设计的车型AX4，作为一台来自东风风神打造的小型炫品SUV ，它不仅具备时尚的外表，更拥有亲民的价格，性价比非常出色。AX4前脸的整体风格可谓非同一般，造型灵感脱胎于小型猫科动物。实际上，AX4这款车的外观确实散发着喵星人的灵动气质，在造型领域是个实实在在的“第一眼美女”。AX4的内饰造型也与猫科动物的设计理念十分契合，车身同色的空调出风口也有着相当出彩的视觉体验。动力方面，AX4具备两种排量和变速箱形式，分别为1.6L的东风A16自然吸气引擎和1.4L的东风A14T涡轮增压引擎，搭配5速手动和6速湿式双离合变速器。1.4T 涡轮增压发动机最大输出103kW （140马力），搭配来自东风格特拉克的小扭矩6速湿式双离合变速器，既保证了出色的传动效率，同时还保证了比较出色的燃油经济性，百公里综合油耗仅为6.5L。

东风风神新AX7凭借1.6T+6AT的超合资动力组合，以及大气舒展的内外设计，瞄准市场竞争最为激烈的十万级SUV市场。东风风神AX4则用“猫科动物”的设计理念，引领了国内小型SUV市场的时尚风向标。随着新AX7和AX4的推出，东风风神的SUV实力进一步提升。在面对主流SUV 竞品时，将有着更为自信的表现。（黄静洁）