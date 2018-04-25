习近平总书记湖北之行第一天：首站宜昌

首站宜昌：走进化工厂、访问移民村、考察三峡大坝

春回大地，绿满荆楚。2018年4月24日上午，习近平总书记从北京直飞湖北宜昌。一下飞机便前往长江沿岸考察调研长江生态环境修复工作。

两年前，2016年1月5日，习近平在重庆召开推动长江经济带发展座谈会，强调“当前和今后相当长一个时期，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发”，要让中华民族的母亲河永葆生机活力。

（视频来源：央视新闻。央视记者 申勇 李铮 史伟 伟明 邢彬 荆伟 米鹤 钟锐 晓鹏）

在宜昌，第一个考察点是位于长江岸边的兴发集团新材料产业园，聚焦的是破解“化工围江”问题。

兴发集团是全国最大的精细磷化工企业。从2017年开始，企业对园区临江生产设施拆除或整体搬迁，关闭了排污口，并对拆除区域进行全面绿化。

总书记对企业员工说，我强调长江经济带建设要共抓大保护、不搞大开发，不是说不要大的发展，而是首先立个规矩，把长江生态修复放在首位，保护好中华民族的母亲河，不能搞破坏性开发。通过立规矩，倒逼产业转型升级，在坚持生态保护的前提下，发展适合的产业，实现科学发展、有序发展、高质量发展。

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当天下午，习近平驱车来到紧邻三峡大坝的太平溪镇许家冲村，了解这个移民村的变迁和发展特色产业等情况。

正在村里洗衣服的几位村民告诉总书记，过去是在江边洗衣服，现在村里建起了便民洗衣池，用上了自来水，污水集中处理，既尊重了生活习惯又很环保。总书记接过洗衣用的棒槌，俯下身，试着捶打了几下衣服，说：现在洗衣服也是绿色环保的了。习近平说，看见大家日子过得好，我高兴！

“坝头库首第一村，村规民约我遵守，移风易俗我先行……明示党员亮身份，发展产业我带头，优质服务暖民心……哎嗨呦，哎哎嗨，哎嗨呦，哎嗨呦。”

在村便民服务室，习近平饶有兴致地听了几位村干部唱起用当地的渔鼓调填词的《党员公约》。总书记说，渔鼓调很悠扬，党员公约的内容写得也很好，朗朗上口。用大家喜闻乐见的形式，使党员干部把党的作风和纪律要求牢牢记在心中，这种办法很好。

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离开许家冲村，习近平来到三峡大坝，登上坝顶，极目远眺长江上下游，详细了解三峡工程建设、发电、水利、通航、生态保护等方面的情况。随后，前往通航船闸、升船机和左岸发电厂实地调研。

他对工程技术人员说，今天到三峡大坝来看一看，感到很高兴、很激动。国家取得这么伟大的成绩，这也是你们作出的贡献。国家要强大、民族要复兴，必须靠我们自己砥砺奋进、不懈奋斗。行百里者半九十。中华民族的伟大复兴，不会是欢欢喜喜、热热闹闹、敲锣打鼓那么轻而易举就实现的。我们要靠自己的努力，大国重器必须掌握在自己手里。要通过自力更生，倒逼自主创新能力的提升。试想当年建设三峡工程，如果都是靠引进，靠别人给予，我们哪会有今天的引领能力呢。我们自己迎难克坚，不仅取得了三峡工程这样的成就，而且培养出一批人才，我为你们感到骄傲，为我们国家有这样的能力感到自豪。希望我们共同努力，上下同心，13亿多中国人齐心合力共圆中国梦。

文字：霍小光

摄影：鞠鹏、庞兴雷、谢环驰