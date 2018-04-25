赋权于民 布局新时代乡村治理格局

来源：央视网

党的十九大报告提出“健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”，体现了中国农村在改革开放40年来累积的乡村治理方面的经验，蕴含了极具中国特色的乡村发展智慧。在推进实施乡村振兴战略的过程中，“治理有效”是重要的内在保障，其中“自治”是村民在法律框架下可以直接参与乡村治理的手段，各地纷纷亮招，多措并举激发这一内生动力。

破题“垃圾围村”

《浙江省农村生活垃圾分类处理工作“三步走”实施方案》已于2018年3月正式印发。文件围绕2022年的目标——农村生活垃圾分类收集处理实现建制村基本覆盖、生活垃圾总量实现“零增长”，制定了2018年、2020年、2022年“三步走”的分阶段目标和实施方案。计划到2022年底，浙江省农村生活垃圾分类基本实现全覆盖；创建省级高标准生活垃圾分类示范村累计1200个；全省农村生活垃圾回收利用率达60%以上、资源化利用率达100%。

【小编说】城市现代化，乡村就要脏乱差吗？农村污水横流、垃圾乱堆等“脏乱差”情况的出现很多时候都是因为“没人管”，要破题！早在2003年，浙江省就开展了“千村示范万村整治”工程，其中生态环境、人均环境的整治是重点工作。截至2017年底，浙江省96%的村庄，生活垃圾得到处理，相信今年上述方案的出台会让浙江省的美丽乡村的建设更有后劲。

村居验收不留卫生死角

入春以来，山东省威海市文登区城乡环卫一体办组织检查小组分批分组深入各镇街村居、社区，主要对主路街巷、房前屋后、绿化带、排水沟渠、连村路等环境卫生进行精细检查，排查整改薄弱点，让辖区环境更优美、村容更整洁。文登还加大城乡环卫一体化投入力度，投资380多万元，为各镇街新发放了6立方侧装式压缩车13辆、垃圾桶7000个，不断完善环卫设施。

【小编说】当地将农村人居环境的整治当成工程来抓，以常态化考评促整改，以长效化机制促提升。一方面从政府层面进行制约，另一方面，文登区在加强日常保洁管护工作的同时，以宣传教育引导、村规民约等方式，引导村民改善生活习惯，积极“自治”，旨在加强农村社会建设，夯实农村治理有效的基层基础。

边“治理”边“致富”

四川省泸州市纳溪区大渡口镇平桥村傍着“西蜀玉珠”凤凰湖，颇有人气，但一直没变成“财气”。党的十八大后，四川省提出要建设幸福美丽新村，当地盘活林地、河流等资源，成立3个专业合作社，发展林下鸡、香猪、水产养殖。想要发展乡村旅游，就要建好基础设施和公共配套，搞好生态和人居环境，为共同谋发展，平桥村发挥村民自我管理能力，每个小区组建业主委员会，制定小区公约。

【小编说】共同的致富大计将村民拧成了一股绳，在乡村治理中也都更加积极主动。将乡村治理与产业发展结合，平桥村村党支部发挥了积极作用，做事要“牵牛鼻子”抓住问题的关键。在专业合作社里，党员发挥带头作用，帮助带动社员积极生产；在村庄治理方面，党员主动作为，让村民在凝心聚力谋致富的基础上，齐心协力共治理。村庄更美了，钱袋子更鼓了，美好生活也就近了。

深入各地农村，在面临不同的“农村成长的烦恼”问题时，乡村治理任务艰巨，加强自治赋权于民，增强农民主人公意识，发挥自治的自我管理、自我服务能力显得更为重要。在布局新时代乡村治理工作中，复杂的农村社会情况让各地乡村治理格局各具特色，在坚持保障和改善民生、加强农村社会治理、推进基层民主和法治建设工作的稳步推进中，自治是调节法治、德治无法触及到问题的一双温柔的“小手”，也是可以深入探究乡村治理的问题根基的有力的“大手”。农民是村庄的主人，也是实现乡村振兴的主力军，加强自治赋权于民是新时代布局下的乡村治理之本。（文/肖斐）