晨报记者 韩益忠

昨日上午沪指高开低走，白马股纷纷跳水，伊利、海信盘中跌停，中国平安、格力电器大幅下跌，芯片、国产软件盘中集体大幅下跌，只有医药板块逆势上涨。午后机构进场护盘，沪市硬是从大幅下跌翻盘成了上涨7个点。

核电装机容量全球第一

目前我国基本确立了核电大国的地位，并实现由二代向三代核电发展的技术跨越，随着我国在建的第三代机组的投产及运行，核电安全和技术将得到进一步提升。

机构认为：我国在建核电机组装机容量居世界第一。相关公司有东方电气、上海电气、台海核电、江苏神通、中核科技、纽威股份、盾安环境、南风股份；业绩确定性最高的工程建设企业，相关公司有中国核建；成长性较强的核燃料循环企业，相关公司有应流股份、东方锆业。

芯片市场空间巨大

初步测算，2018年国产芯片市场规模在450亿元以上，考虑近五年的存量市场替代，那么市场总规模达2250亿元以上，替换空间巨大。

机构认为：在国家大力支持、国产芯片进口替代、新兴产业带来需求增长、存储芯片价格不断上涨等四大因素推动下，芯片产业链将迎来成长拐点期，相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

结构性机会还会出现

近日美元指数持续走高，美10年期国债收益率突破3%关口，资本市场形成股债双杀态势。国内国债也受其影响收益率随之走低，但中美10年期债券收益率利差缩小到60BP，离开了央行认为的“舒适区间”，令资本市场短期承压。

A股市场目前大盘一方面存在短期贸易战不确定的风险，另一方面也有高层对资本市场高屋建瓴地指导，总体上，市场在3000点附近大环境还是可以的，昨天尽管沪市一度大跌，但沪股通资金依然流入28.79亿元，这段时间，北向资金大多呈现逆势进场的动作，这是值得关注的。股谚曰：底是盘出来的，不是弹出来的。沪深两市在目前点位经过反复夯实后，结构性机会还会不断出现，市场资金有望在“五一”小长假后重新聚集，A股行情仍有望在积极氛围中展开。