丈夫王斌讲述患癌妻子求友撞死始末-“我在现场看着她被撞，很痛苦！”

见习记者 王丹

在江苏句容市后白镇一座村子的空地上，工作了一天的王斌将拉水泥的卡车停稳后，疾步回家做晚饭。

4月末，“患癌女子 ‘求死案’一审宣判”的新闻在网络上刷屏，而王斌正是这位患癌女子的丈夫，也是协助妻子求死的从犯，句容市人民法院以故意杀人罪判处王斌有期徒刑2年，缓刑2年。妻子被车撞的那天，王斌就站在不远处观看整个经过，“很痛苦！”

尽管都在句容，但王斌夫妇和儿子一家并不生活在一起。妻子过世后，王斌才回了老家独自生活。此前，夫妻俩常年在外租房住，极少回到这座墙体已经剥落的自建房。关于妻子的生活痕迹，老家的房子里多是她临走前被病痛折磨的样子，以及喝农药寻死未遂的过往。走在路上的王斌很少与迎头相撞的村民打招呼，彼此之间并不熟络。关于王斌为何帮助妻子寻求朋友撞死的案子，村里一直流传着两种说法，一种正如王斌所说他希望被病痛折磨的妻子早日解脱，另一种，则说王斌和主犯徐红伟意在撞死妻子吴敏（化名）后的保险赔偿金。

背负着刑罚和传言在身，王斌在一审后马不停蹄地开始了拉货的工作。早上7点出门的他，要忙碌到下午5点才会开着卡车回家。他的代理律师刘国林说，王斌在抓紧时间挣钱，以偿还为妻子治病欠下的20多万元债务。、

幸福的泡沫

回到家的王斌做起了晚饭。炉灶上热着前一天煮的猪脚汤，他打算拿剩下的猪脚汤泡开上一顿没吃完的饭。灰色的水泥墙罩着一张素色的桌子，不大的桌子上杂乱地摆着各种吃食，王斌硬是从中挤出了放一份饭菜的空间，就着一瓶啤酒默默地吃起来。每到这个时候，王斌就会想起有伴的日子，以往拉完货回家，等着他的是三四道热乎乎的菜，妻子也和他一起吃饭。妻子在时，家里都是干干净净已经洗好的衣服，现在需要王斌自己动手了。十分想念的时候就去给妻子上坟，4月22日，王斌呆坐在墓碑前，回忆妻子临死前说的那句：“你对我好我知道，来生我还是跟你。”

美好的日子似乎和王斌的关系不大。在他叔叔的眼里，王斌是个苦孩子，很小的时候父母就已经离世，什么也没有给儿子留下，小学毕业的王斌通过烧锅炉、到处运货攒下了积蓄，在老家建起自己的房子，娶了门亲，后来也给儿子准备了一套房。

在妻子没生病前，王斌自认家里的经济状况在后白镇属于中等偏上水平，他说养活吴敏完全没有问题。妻子没有工作，她帮助王斌持家，十分节约，夫妻俩过着简单平静的生活。在叔叔看来，王斌夫妻非常恩爱，“他们从来不吵不闹”。

等到儿子到了适婚年龄，王斌拿出自己全部的积蓄，再借了点钱，在句容市给儿子置办了一套房子。“小家伙哪里有钱，只能用老本。”至此，家里的日子越过越红火，他们在市里的房子似乎宣告这家人彻底搬离了落后的老家，一个以老人居多、年轻人已经外出的地方。

儿子结婚和妻子患病是前后脚的事情。在结婚这件事上家里的钱已经用的差不多，2008年妻子被诊断出宫颈癌，手术治疗和长期化疗把这个尽管不富裕却还算幸福的家庭带入了绝望的境地，一年六七万元的治疗费用使得捉襟见肘的生活拉开了序幕。

王斌的说法是，他和妻子两人担心病情传染家人，于是从儿子家中搬离出去，在句容一年9000元租了套三室一厅的房子。“来家里的客人很多，三天两头的有人来，房间多一点方便，也没什么小户型，刚好当时有这么一套就租下了。”

后来吴敏病情加重，王斌减少了工作量，专注在家里照顾妻子。王斌自己说原本他靠拉货一年能挣十万多元，照顾妻子期间，家庭收入锐减了一半，做饭、洗衣的工作转移到了王斌的身上。

吴敏生病了九年，如果不是她闹自杀，王斌觉得日子还能过下去。他说他有十分孝顺的儿子和儿媳，在妻子生病的时候，因为上班的原因，儿子只能起早贪黑地来问候吴敏。“天天来，他妈妈有什么事情，他都关注到，能理解小家伙，男人不能不工作，这讲的是真话。”

临死前的绝望

后期，吴敏的病情越来越严重，时常呕吐，医生告知她没有多少日子了。一段时间，吴敏索性通过去各地旅游的方式缓解心中的绝望。旅游是吴敏独自成行的，丈夫并没有陪着去，王斌回忆起来说，妻子之所以没带上他，还是节俭的心态在作祟，留他在家工作，这样能抵消吴敏在外面的花费。

吴敏的病情每天都在加重，后来就出不了门了。据王斌称，2017年，吴敏化疗了二十多次，病痛的折磨，使得吴敏日渐消瘦，有时候躺在床上不能做过多的活动，王斌形容吴敏的痛苦是：“有时候一天吐十个小时以上，从黄色液体吐到黑色液体，停不下来。”受病痛折磨的吴敏想到了自杀，她不愿意死在出租屋里，特地回到了后白镇上的老家，第一次自杀在2017年5月，通过喝农药的方式，王斌的叔叔说他见到的吴敏“痛得不得了”。好在自杀被及时发现，送去医院才救了回来，因为王家和老家的亲戚联系不多，住在自建房隔壁的叔叔也是在事后才知道这件事。

王斌说妻子自杀了好几次，都没有成功，才想到找人撞死自己。吴敏联系了很多人，但她的请求都被别人拒绝了，没有人敢答应。起初，王斌听到妻子的想法觉得十分疯狂，坚决不同意。王斌说，吴敏为了说服他，频繁给他下跪，还说撞死她的是别人，不会连累到王斌。“有时候见我不为所动，她就放下狠话：‘如果你不同意，我做鬼也不会放过你！’”

看着痛苦中的妻子，和日复一日的下跪，王斌说他动摇了，并且默认了妻子的想法。王斌不满网络上流传他和妻子一起打电话请求徐红伟的说法，在他眼里，他只是待在妻子旁边，由吴敏一天一个电话地恳求徐红伟，并且商量实施的办法。

在这过程中，因为害怕事情连累到自己，王斌没有多说话，只承诺徐红伟事后不会找他麻烦。据庭审时透露的信息，吴敏曾问过徐红伟他的车子是否有保险，在徐红伟说保了100万元后，吴敏才请求徐红伟撞死自己，并许诺事后保险赔付下来的钱除了丧葬费，其余均归徐红伟所有。一番请求后，2017年5月，徐红伟终于点了头。

按王斌的说法，徐红伟是吴敏在上小学时就认识的朋友，已经有几十年的交情，但他从始至终都没有和徐红伟说过什么话。吴敏生前曾说是看徐红伟老实，所以才找他帮忙。王斌在说起这件事时曾称，他没想到徐红伟会答应，“就是个‘傻X’！”对于吴敏曾提到保险赔偿，王斌老家的村民中还有一种说法，“起初是商量王斌和徐红伟各拿赔偿金的一半，最后他老婆说给王斌一点就可以”，撞人是出于“帮忙”还是出于贪婪，如今已经没有人说得清。

法院此后公布了一份吴敏生前的陈述书，其中写明，经过协商，她和徐红伟约定在句容市四五环碰头。到达后，她打电话给徐红伟，并沿着路边走边等。这期间，王斌曾对媒体说他不在场，但在晨报记者的一再追问下，王斌改口说自己是在现场的。王斌告诉记者，在撞击前妻子曾安慰他：“这又不是你撞的，要犯罪也是人家犯罪，不关你的事，要是撞死了，罪是别人的，钱也是别人的，不关你的事情。”王斌说当时吴敏独自走下车，说不连累丈夫，还嘱咐他：“我要走不动我就不走，打个电话来接我，死不掉也没办法。”

王斌说自己在一旁十分痛苦，“眼睁睁的看着，她人已经不行了，人活着还不如死了”。

将责任撇清

案件发生在2017年6月15日晚上9时许。撞击前王斌曾打电话让徐红伟，让其下手“狠一些”。王斌向记者证实他是这样说过，“你要解决她的痛苦，就要把她撞死，下手狠一些，不要弄得半死不活的。”

当晚，徐红伟在确认了王家态度后，选择没有红绿灯和监控的致远路上和吴敏碰头。徐红伟车上的行车记录仪记录了撞击过程，徐红伟驾车到达事发路段时，吴敏行动缓慢地走在路上，徐红伟开车撞了上去，随后下车打了个电话，接着回到了车上，将车辆向后倒退了20米，再次从已经倒在路中间的吴敏身上碾轧过去，随后把车停到了第一次停车的地点。

回忆那段撞击的场景，王斌觉得因为徐红伟和妻子是多年朋友的原因，他撞得有些犹豫，“如果换成别人，估计早就撞死了”。

事情发生后，吴敏被送到句容市人民医院抢救。送到医院时，吴敏的腔腹积液严重，宫颈癌严重扩散。“当时我们不是不愿意给她治疗”，王斌一边描述一边比划起吴敏的反应，“她把输液的针拔掉，非常抗拒”。王斌说他按照妻子的意愿，之后要求医院放弃治疗，并自己联系车辆把吴敏带回了家。病情继续恶化的吴敏，在回家两天后死亡。经句容市公安局法医鉴定，导致吴敏去世的是宫颈癌的扩散，她多处脏器功能衰竭死亡，车辆撞击所致的损伤对其死亡进程稍有影响。

事情发生后，王斌说自己不图利不为名，撞击是妻子的意愿，同时并非他开车撞击，所以他对量刑轻重保持着乐观的态度。“如果我为保险赔偿金，徐红伟在被抓时就应该指认我是不是，警察当天抓了我，又放了。”

一审宣判是在今年4月20日，江苏省句容市人民法院宣布被告徐红伟和王斌以故意杀人罪定罪，徐红伟被判有期徒刑三年，缓刑三年；王斌被判处有期徒刑两年，缓刑两年。两名被告人当庭表示服判，不再提起上诉。

在之后的采访中，王斌发表意见说：“法院公布的意思是不要再发生这种事情了，结果搞得消息满天飞，法院想起的是教育作用，告诫别人不要做这个傻事，没想到烦神了。其实，法院如果不公开不会判得这么重了，这事能大能小”，他补充说：“判决对我没什么影响，我正常上班。限制出门？本来我就不大离开句容，没什么影响。”

一位村民说王斌曾表达过委屈，“公家找他，儿子也怪他害死妈妈，夹在两头，两边都不是”,但王斌在面对记者时否认了这一说法，说儿子并没有怪他。

事后

宣判后一如往常的生活

妻子去世后不久，王斌便不再续租句容市的房子，他独自返回老家生活。在村民的印象中，王斌是个沉默寡言的人，吴敏走后更是如此，每天早出晚归的王斌懒得理会流传在村民和网民口中的猜测，尽管他十分在意。

王斌说，网上流传的许多信息都是失实的，比如某媒体的报道，他看完会纠正说：“90%是正确的，我们是非常和睦的家庭，孩子孝顺，但是最后一句说她最后住院是我们不给她治疗，这个不对，不是我们不给她治疗，而是她自己拒绝，最后她要回家等死，不要在医院里，我劝她有什么用。”

王斌解释说，那段时间家里乱成一锅粥，而妻子在家向来是说一不二的角色，他事事都随着妻子的心意。王斌用了很长时间解释网络上对他不利的言论，他很在意公众的评价，为了不让别人继续议论他，对外他已经闭门谢客。而村民们也十分乐意告诉下一个造访者，王斌在前几天如何凶走了一位带着礼物前来拜访的人。在村民们看来，王斌是不想旧事重提，于他而言，那是一块暂未结痂的疤。

案子宣判后，王斌投入到了工作中，他仿佛要把几年来没有尽心做的工作都给做完。老家的村民都知道王斌早出晚归，“他早上六七点就出门了，下午一般四五点结束，不过在这等一天也不一定能等着他，说不定他今天不回来”、“他回来了，赶紧去找他，不然说不定一会儿就敲不开门了”。

王斌的律师刘国林说，自己也很少能见到王斌，“他都在外面跑货车，忙着赶紧赚钱还债”，为妻子治疗，王家欠下二十多万元的债务，不过王斌并不担心，他说自己多在外面跑跑一两年内就能还清，债务对他并不是什么负担。

王斌自信能很快还清这笔为妻子欠下的债务，他坚定地告诉来访者，以自己的能力，他并不看中保险赔偿金。“网上说的都不是事实，我一分钱不要，还贴了不少钱，也能弄出了名，人家还骂我。”

在村民的眼中，没有妻子的管束，王斌更加热衷打麻将了。“别人一叫他就去，输了不少钱呢，你要是找不到他，估计就是被拉去打麻将了。”

采访王斌的那天，下午6点左右，他坐在院子里独自吃着晚饭，王斌说过会儿他就睡觉去了，“或者看看电视”。

这场悲剧中，所有王斌欲说又不敢乱说的细节，或许就顺着桌上的那瓶啤酒重又咽回了肚子中。

对话王斌

新闻晨报：徐红伟开车撞人的那天，你到底在不在现场？

王斌：在。我那天就在现场看着。

新闻晨报：不觉得残忍吗？

王斌：我也极其痛苦。我确实是不懂法，哪知道还能弄这么大麻烦，我不为钱不为名不为利的，你在家死就在家死，你疼你的，我顶多睁一只眼闭一只眼。

新闻晨报：你为什么会同意这个方案？

王斌：我不晓得会触犯法律，我要知道死都不同意，我坏就坏在当时少讲了两句话，打电话的时候我应该多讲两句话，能做就能做，不能做就拉倒，但是你不能连累我，别搞得我犯法了，我没讲这句话，我要讲这句话就好了。

新闻晨报：你跟徐红伟熟悉吗？判决之后两个人有没有联系？

王斌：我从来没跟他接触过，我自始至终没有给他打过电话，不然公安局调查这个事情能不找我嘛，包括出事之后也没有过接触。

新闻晨报：你妻子患病后，家里的日子是不是很艰难？

王斌：钱大部分拿来看病了，但是原本我也有本事去挣钱，能维持。她喝农药自杀过，这个救治的钱是不能报销的，只能自己承担，都是为她治病啊，我反正什么事情、什么委屈都是我来承担。

新闻晨报：你和妻子的感情好吗？

王斌：她在时，我对她相当好，如果有一点不好，娘家不把你房子掀了才怪呢。她娘家人也原谅我了，就是知道我们感情不错。我今天还去过她娘家，她娘家送了老鹅给我，还有咸鱼咸肉，我们还是一家人。她算账持家很好，要不是知道活不长了，她临死前也不会舍得花钱去旅游。就算这样，也是她去旅游，我在家挣钱，这个账她会算的。

新闻晨报：妻子去世了，想她吗？

王斌：我一回来就想到她，能有什么办法呢。我七八点钟回来还要烧饭吃，烧一顿吃一两天，我一个人不能天天烧，最痛苦的就是我，花点钱都是小事，最关键的是没有老婆没有伴了，回来洗衣服弄饭都要自己弄。

新闻晨报：以后有什么打算？

王斌：难过也要过，等经济条件缓过来了，再找个老伴，这是后话，以后再讲，现在的问题是先苦几年把债还了。