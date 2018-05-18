图文故事|博物馆何以重要？习近平“打卡”告诉你

来源：新华网

新华网记者 张敏彦

【学习进行时】博物馆，方寸间一览千年。博物馆应该如何建设？习近平总书记曾提出要求，不要“千馆一面”，要突出特色。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”在国际博物馆日推出文章，同你一起重温习近平“打卡”博物馆的故事。

有一个地方，于闹市中静静伫立；有一个地方，在方寸间一览千年。它，就是博物馆。多年来，习近平总书记去过很多博物馆“打卡”，多次对文物保护工作作出指示，其情至真，其意至深。

重现历史：要“让文物说话”

多少绝续兴替，岁月深藏；多少烽火硝烟，时光掩埋。当历史的尘埃落定，一切归于沉寂，静默的文物偏居一隅，无声诉说着历史的沧桑。

2014年2月，习近平总书记到首都博物馆参观北京历史文化展览。在珍贵馆藏文物展台，习近平提醒忙着拍摄的记者们“小心别碰到，砸了我得负责”，幽默话语引来大家一阵笑声。

2014年2月，习近平来到首都博物馆，参观北京历史文化展览。670多个文物组件一一陈列，展现了北京波澜壮阔的历史画卷。习近平一边认真观看、听取介绍，一边同专家交流讨论。他强调，要在展览的同时高度重视修史修志，让文物说话、把历史智慧告诉人们。

历史文物展览，就是见证历史。

2016年4月，习近平在安徽考察时，到金寨县革命博物馆参观。金寨，地处大别山腹地，被誉为“红军的摇篮、将军的故乡”。这里是红四方面军、红25军的主要发源地，先后组建过11支主力红军队伍。革命战争年代，10万金寨儿女为国捐躯。

博物馆内，习近平不时驻足凝视，并询问有关细节。习近平深情地说，一寸山河一寸血，一抔热土一抔魂。一幅幅图片，一件件实物，诉说着曾经的英勇壮烈。

时间和空间，在这里凝固；神思和情思，从这里漾开。

记录历史：不要“千馆一面”

博物馆是历史的保存者和记录者，也是保护和传承人类文明的重要殿堂。

历史文物，承载着一个民族的灿烂文明。

2017年，历经数百年沧桑的故宫，见证了中美领导人的历史性握手。11月8日下午，习近平主席和夫人彭丽媛与来华进行国事访问的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅一同参观故宫。品香茗、赏文物、听京剧，两国元首夫妇在气势恢弘的中国古建筑群中，亲密互动，感受中国悠久历史，体味中国文化底蕴。

始建于1406年的故宫是世界上现存规模最大、最完整的古代木构宫殿建筑群，也是世界上收藏中国文物最多、来访观众最多的博物馆。

2017年11月8日，国家主席习近平和夫人彭丽媛陪同来华进行国事访问的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅参观故宫博物院。这是两国元首夫妇观看文物修复技艺展示。新华社记者刘卫兵摄

作为凝聚中华传统文化精髓、文化成果精品的殿堂，故宫有着独一无二的地标意义和文化象征。

博物馆怎么建，才能脱颖而出? 习近平对此有着独到的见解。

2017年4月19日，习近平总书记到广西壮族自治区考察调研，参观合浦汉代文化博物馆。

2017年4月，习近平到广西壮族自治区考察调研。在合浦汉代文化博物馆，习近平参观了海上丝绸之路文物精品展览。习近平指出，博物馆建设不要“千馆一面”，不要追求形式上的大而全，展出的内容要突出特色。

“千馆一面”，难显历史波澜壮阔；“突出特色”，方知历史精魂所在。

谨记历史：要“启迪后人”

历史是最好的教科书；历史也是最好的清醒剂。

2015年2月，习近平在西安市博物院参观时强调，“一个博物院就是一所大学校”。习近平指出，“谨记历史的挫折和教训，以少走弯路、更好前进。”

同年5月，习近平同白俄罗斯总统卢卡申科共同参观了白俄罗斯卫国战争历史博物馆。习近平认真听取讲解，并在纪念簿上题词“铭记历史，维护和平”。

2012年11月，习近平来到国家博物馆，参观《复兴之路》展览。在参观过程中，习近平发表了重要讲话。他表示，《复兴之路》这个展览，回顾了中华民族的昨天，展示了中华民族的今天，宣示了中华民族的明天，给人以深刻教育和启示。

让文物说话、把历史智慧告诉人们，可以激发我们的民族自豪感和自信心，坚定中国人民振兴中华、实现中国梦的信心和决心。

正如习近平在首都博物馆参观时所说，“见证历史、以史鉴今、启迪后人”。

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