统一战线无小事，习近平擘画最大同心圆

来源：央视网

2015年5月18日至20日，中央统战工作会议在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话。新华社记者 马占成 摄

央视网消息：“搞统一战线是为了壮大共同奋斗的力量。”在2015年5月18日至20日召开的中央统战工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，为新时代统一战线事业指明了发展方向、划出了工作重点。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央十分重视统战工作。无论是将统战工作会议由“全国”升级为“中央”，还是在十九大报告中对统战工作作出全面部署，都为巩固发展最广泛的爱国统一战线，擘画出历史性新篇。今天，让我们重温习近平总书记关于统战工作的“金句”，并以此为指南，不断开创统战工作新局面。

统战无小事

制胜法宝必须坚持

统一战线是党的事业取得胜利的重要法宝，必须长期坚持。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

统一战线无小事，统战工作涉及的主要是同党外的关系，处理不好就可能影响大局。

——2015年5月18日至20日，习近平在中央统战工作会议上强调

现在，我们党所处的历史方位、所面临的内外形势、所肩负的使命任务发生了重大变化。越是变化大，越是要把统一战线发展好、把统战工作开展好。

——2015年5月18日至20日，习近平在中央统战工作会议上强调

联谊交友

找到最大公约数

要高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合的主题，坚持一致性和多样性统一，找到最大公约数，画出最大同心圆。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

我国发展航船要抵达全面小康社会的彼岸，既需要中国共产党为这艘巨轮掌好舵，也需要中国共产党和广大统一战线成员一起划好桨。

——2016年1月29日，习近平同党外人士共迎新春时的讲话

做好新形势下统战工作，必须善于联谊交友，统一战线是做人的工作，搞统一战线是为了壮大共同奋斗的力量。

——2015年5月18日至20日，习近平在中央统战工作会议上强调

固守圆心

画出最大同心圆

全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

什么是同心圆？就是在党的领导下，动员全国各族人民，调动各方面积极性，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

做好新形势下统战工作，必须掌握规律、坚持原则、讲究方法，最根本的是要坚持党的领导，实行的政策、采取的措施都要有利于坚持和巩固党的领导地位和执政地位。

——2015年5月18日至20日，习近平在中央统战工作会议上强调

只要我们把政治底线这个圆心固守住，包容的多样性半径越长，画出的同心圆就越大。

——《深刻认识做好新形势下统战工作的重大意义》（2015年5月18日），《十八大以来重要文献选编》（中），中央文献出版社2016年版，第561-562页