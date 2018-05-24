【央广时评】习近平生态文明思想的光辉

无疑，中国历史上的历朝历代执政者都不敢小觑生态，因为稍有不慎，生态就会给执政环境带来无法挽回的灾难。但是，把生态提升到“眼睛”“生命”“功在当代，利在千秋”“山水林田湖是一个生命共同体”以及“不能越雷池一步”高度的，只有习近平生态文明思想。习近平生态文明思想光辉将照亮中华民族文明发展前行之路、美好未来。

当中国从一个农业大国到工业大国，继而崛起成为世界上工业文明程度高度集中的大国之后，随之而来的环境污染、生态失衡以及为了经济牺牲生态而裸露的“疤痕”在一千多万平方公里的土地和海洋面积中比比皆是、惨不忍睹、危如累卵。如不悬崖勒马，生态的灾难距离我们伸手可及。要效益、鼓钱包，还是顾生态、守贫穷，一时间也成了一道“伪命题”摆在了各级党政领导面前，让人难以选择。一些中西部经济落后省区竟然以“落后也是后发展资本优势”为由，为经济发展的滞后责任开脱。这一系列现象的背后，难掩我国经济发展快速期对生态环境保护的冷落与漠视。

在刚刚闭幕的全国生态环境保护大会上，习近平总书记强调，我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

习近平提出“绿水青山就是金山银山”“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福”“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”等精辟论断推动我国生态文明建设不断迈上新台阶。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，开展一系列根本性、开创性、长远性工作，提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。

五年间，在习近平生态文明思想指导下，才有了全国生态环境质量持续改善和美丽中国建设日新月异的改变。据新华社报道，“同2013年相比，2017年全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物（PM10）平均浓度下降22.7%，曾经深入“霾伏”的京津冀地区PM2.5平均浓度更是下降了39.6%。而北京，PM2.5平均浓度从每立方米89.5微克降至58微克……如今，山更绿了，全国完成造林5.08亿亩，森林覆盖率达到21.66%，成为同期全球森林资源增长最多的国家。水更清了，相比2012年，2017年全国地表水好于三类水质所占比例提高了6.3个百分点，劣五类水体比例下降4.1个百分点……开展中央环境保护督察，实现31个省区市全覆盖，问责1万余人，推动解决了一大批突出环境问题……我国加大化解钢铁、煤炭等过剩产能和淘汰落后产能工作力度，单位产品主要污染物排放强度、单位GDP能耗不断降低，资源能源效率不断提升。能源消费结构发生积极变化，中国取得了世界利用新能源、可再生能源第一大国”等等诸多看得见、摸得着，百姓乐见，世界瞩目的傲人成绩。

习近平生态文明思想不论是从顶层设计的高度，还是保障建设体系的角度，以及追责问责的理念都做了详尽的阐述。它始终围绕建设生态文明、美丽中国的美好蓝图，既认清了目前面临的生态建设压力叠加、负重前行的现实，也提出了加快建立构建生态文明思想价值体系的高度重要性。“生态文明建设是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题”这一前所未有的论断，明确了生态文明建设对“当代”“千秋”的深远历史意义。

甘肃敦煌的一些旅行社几年前曾推出一个让游客心驰神往的旅游项目：晚上，在市郊的一些制高点看满天的繁星、深邃的夜空和壮观的流星雨。据说，游客参与的热情很高。

相信，我们不折不扣地严格按照习近平生态文明思想长期不懈地坚持下去、一代一代抓出成效，让良好生态环境成为人民生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点、成为展现我国良好形象的发力点，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，这个美好的愿景将成为你、我生活中的常态。（央广网评论员郭长江）