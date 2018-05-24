原标题：网评｜让实干担当在新时代蔚然成风

党的十八大以来，习近平总书记多次强调，党员干部要敢于担当，同时也要为担当者担当，为干事者撑腰。这些重要论述有效调动和保护了广大干部干事创业的积极性。近日，中央办公厅印发了《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》（以下简称《意见》）。这个《意见》犹如一缕春风，再次温暖了广大实干担当型干部的心田；又好比奋斗集结号，再次吹响了嘹亮的奋斗号角，必将有效激励广大干部新时代新担当新作为！

一是进一步明确了干部新时代新作为新担当的价值导向。

习近平总书记曾强调，“中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。”社会主义是干出来的，新时代也是干出来的，总书记用这句简单朴实、富有哲理、铿锵有力的话，生动形象地阐释了追梦的路径、筑梦的方略，圆梦的公式。实干就需要担当，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，需要对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福的政治担当，也需要时不我待、只争朝夕、勇立潮头的历史担当，还需要守土有责、守土负责、守土尽责的责任担当。然而，在现实中，有的干部因能力不足不能担当，有的干部因动力不足不想担当，有的干部因魄力不足不敢担当，甚至有部分干部因担当而受挫，形成“劣币驱逐良币”的负面激励效应。《意见》的出台，对广大干部的履职尽责、能力素质、精神境界提出了一系列新要求，致力于让那些想干事、能干事、干成事的干部有更多舞台，这充分彰显了优者上、庸者下、劣者汰的用人导向，具有极强的现实针对性和长远指导性。

二是进一步厘清了干部新时代新担当新作为的本领支撑。

习近平总书记曾勉励广大干部，“既要想干愿干积极干，又要能干会干善于干。”贯彻落实新发展理念、推动高质量发展和建设现代化经济体系、推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战等一系列重大战略部署要求广大干部既要政治过硬，也要本领高强。如果不能克服知识弱项、能力短板、经验盲区等制约，必将陷入“新办法不会用，老办法不管用，硬办法不敢用，软办法不顶用”的本领恐慌。有鉴于此，《意见》要求广大干部要注重增强适应新时代中国特色社会主义发展要求的本领，即学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，从而为新时代肩负伟大历史使命、实现伟大目标提供强有力的本领支撑。

三是进一步强化了干部新时代新担当新作为的制度保障。

习近平总书记指出，“要支持和保护那些作风正派又敢作敢为、锐意进取的干部，最大限度调动广大干部的积极性、主动性、创造性，激励他们更好带领群众干事创业。”《意见》提出，要充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用、切实为敢于担当的干部撑腰、满怀热情关心关爱干部、凝聚形成创新创业的强大合力。这就意味着通过建立考核评价机制、容错纠错机制、关爱干部机制、创新创业统筹机制等，把严格管理干部和热情关心干部结合起来，对干部政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，从而让广大干部安心、安身、安业，推动广大干部心情舒畅、充满信心，积极作为、敢于担当。

肯实干、勇担当、有作为的干部在工作中难免会吃“苦头”，我们要在制度设计和人文关怀上让他们尝到“甜头”，才能形成正向激励，广大干部才有实干担当、锐意进取的“劲头”，进而可以产生良好示范榜样效应，其他干部才能看到“盼头”。长此以往，久久为功，必将形成广大干部竞相奋斗、团结奋斗的生动局面，为实现中华民族伟大复兴汇入源源不断磅礴动力！