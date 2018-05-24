习近平与德国总理举行会晤

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：24日，国家主席习近平在人民大会堂与德国总理默克尔举行会晤。

习近平欢迎默克尔第11次访华，赞赏默克尔对中德关系的高度重视。习近平指出，2014年中德建立全方位战略伙伴关系以来，两国关系得到长足发展，合作广度和深度达到前所未有的水平。中方愿同德方共同努力，推动双边关系不断迈上新高度。

习近平强调，中德两国要做合作共赢的示范者、中欧关系的引领者、新型国际关系的推动者、超越意识形态差异的合作者。这应当是双方下阶段推进两国关系共同努力的方向。双方要保持高层密切交往，加强对双边关系的顶层设计，鼓励两国各领域交流合作，用好机制性对话，我们欢迎德国抓住中国新一轮开放机遇；要以科技创新为引领，共同做大蛋糕、做大产业、做大市场，双方可以在未来产业领域开展更多合作，共同开拓第三方市场；要以人文合作为抓手，夯实两国友好的民意基础；要展现中德两国的责任和担当，共同应对各种全球性挑战，我们愿继续同德方在多边框架内一道推进全球治理和多边主义，在推动解决热点难点问题方面加强沟通合作。中方赞赏德方支持“一带一路”倡议，欢迎德国企业积极参与。

习近平指出，中国始终坚定支持欧洲自主选择的一体化道路，希望欧盟保持团结、稳定、开放、繁荣。中方愿同欧方一道，坚定倡导多边主义，向国际社会发出更多明确、可预期、提振信心的信息，推动国际形势朝着稳定和有利于各方的方向发展。

默克尔表示，很高兴连任德国总理后很快来华访问。我赞同习主席对德中关系的评价。中国是国际社会重要成员，是德国重要贸易伙伴。德中关系已进入新时代，德国愿抓住中国深化开放带来的新机遇，扩大德中贸易投资合作，扩大人文交流。在当前世界形势发生很大变化的背景下，德中两国要加强在国际事务中沟通协调，密切在二十国集团等多边框架内业已富有成效的合作。德国支持增进欧中合作关系。

双方还就国际贸易、伊朗核问题等共同关心的问题交换了看法。

杨洁篪、何立峰等参加会晤。