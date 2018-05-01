营造更美观环境　培养市民良好垃圾投放习惯-申城将有序减少废物箱

晨报记者 郁文艳

如果一时间找不到垃圾桶，你会把垃圾暂时带在身上，还是趁人不注意随手一扔？记者从市绿化市容局获悉，为迎接中国国际进口博览会，营造更整洁、更美观、更靓丽的环境，同时也培养市民“垃圾随手带、垃圾不乱丢、垃圾定点投”的良好文明习惯，近期，本市将进一步开展道路、公共广场等区域废物箱优化设置，有序减少废物箱。

因地制宜,总量减少

据悉，去年，本市已经修改了道路、公共广场废物箱设置标准。在去年市绿化市容局发布的《上海市绿化和市容管理局关于调整本市道路、公共广场等废物箱设置的通知》中，有关道路两侧、公共广场、商业文化大街等处的废物箱设置标准为：商业文化大街设置间距原则上不低于50米，主要交通道路设置间距原则上不低于100米，其他道路设置间距原则上不低于150米。公交站点应至少设置1个废物箱，公共广场等根据实际需要设置。

按照原来的标准，商业文化大街设置间距是30-50米；主要交通道路设置间距是50-100米； 其他道路设置间距是100-150米。“按照原来的标准，在实际操作中，一般都会取下限，新的标准改成了上限，使得废物箱密度降低了。”有关负责人表示。

在废物箱设置款式上，主要道路、公共广场等和中小道路也都有不同要求。

对于风景旅游区、步行街、开放式公共绿地、历史风貌保护区，以及其他具有特殊需求的区域，可按照与周边环境氛围相协调的原则，调整废物箱款式及材质。

更换公共场所垃圾桶标识

做垃圾分类这件事，很重要的一点就是垃圾分类标准和分类垃圾桶的设置。目前，小区垃圾主要分干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收，有条件的小区可以再进行细分，比如将玻璃分离出来。在公共场所，最新的设置是“可回收”和“干垃圾”，而不是之前的“可回收”和“其他”。

据悉，目前各区已经在逐步更换公共场所垃圾桶标识，预计6月初可以完成更换。

推行精细化分类收集

为加快推进本市公共场所垃圾分类收运体系建设，从本月起，申城一些“窗口区域”率先试点推行废物箱垃圾的精细化分类收集，推行的区域包括上海火车站南广场、南京西路、徐家汇商圈、南京路步行街、人民广场、外滩和豫园等。

对照精细化管理标准，环卫部门将传统的收集车车厢进行了分隔优化处理，分隔的区域将分别收集归纳可回收物（包括在公共区域废物箱收到的饮料瓶、易拉罐等）和干垃圾。

同时，结合平时作业过程中的实际情况，管理部门还在传统垃圾收运作业流程的基础上，增加“废物箱垃圾分拣”和“饮料瓶残留饮料液体的单独收集”等工序，部分区还在垃圾收集车车体周边张贴了垃圾分类的宣传海报。

市绿化市容管理部门表示，下一步将在市区重点“窗口区域”试点的基础上，总结经验，加大对废物箱收集员的培训，完善收集机具及收集流程，逐步将此套精细化收集方法推广至全市其他窗口服务区域。