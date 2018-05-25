晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市横盘震荡，股指上下两难，蓝筹权重表现疲软，创业板宽幅拉锯，盘中海南板块、商贸零售、酒店餐饮、自由贸易港等板块涨幅居前，午后市场继续呈现板块快速轮动、热点持续性不强的存量博弈特征，股指延续调整态势，三大股指最终集体小幅收跌。

自贸区股闻风而动

近日，国务院印发了进一步深化广东、天津、福建自贸试验区改革开放的3个方案和做好自贸试验区第四批改革试点经验复制推广工作的通知。

自2013年上海自贸试验区设立以来，各自贸试验区深入探索、大胆尝试，此前已形成123项可复制推广的改革试点经验分批次向全国推广移植。

去年，辽宁等7个自贸试验区挂牌运行，自贸试验区的数量达到了11个，形成“1+3+7”的试点格局。随着自贸试验区改革开放试点的不断深入，又推出了一批效果好、风险可控的制度创新成果，如工业产品生产许可证“一企一证”改革，将原“串联”的多个审批事项改为“并联”合并审批，使“多证”简化为“一证”，大大简化了许可证办理流程，有效激发了市场活力。

昨日沪深两市自贸区概念股闻风而动，走势复苏。

火电股整体股价较低

当前火电股反弹引发市场广泛关注，未来走势主要取决于煤价，火电企业业绩对煤价的弹性远高于电量，煤价下跌带给火电企业业绩的增厚可观，当前火电板块反弹基础是机构低仓位、低估值、低煤价等三大因素，叠加用电需求较好。

整体看火电企业旺季业绩弹性无需担忧。基金一季报显示，电力行业明显低配，机构建议增配火电，首选是地处需求地的火电公司。重点关注华电国际、国投电力、国电电力及浙能电力。值得一提的是，火电股整体较低的股价，已经成为投资者偏好此类股的主要原因之一。目前26只火电股中，14只个股最新收盘价在5元以下。

局部热点强者恒强

在经历了周三大幅回调之后，昨日沪市在20日均线处获得支撑，由于目前市场追涨资金有限，上涨动能明显不足，市场存在一定的观望情绪，但大盘在两周前构筑好复合底部后，股指在上方多条均线压制下不急于往上推不是坏事。局部的热点告诉我们，现阶段，选股比选时更重要。

总体上，大盘短期快速反攻概率较小，但大模样仍是多头形态，大盘热点转换频繁，虽然有些热点持续性较差，但局部的热点还是强者恒强，像海南板块连续冲高，表现出欲走独立行情的强烈愿望，投资者必须适应市场的这种变化及时调整持仓战略。