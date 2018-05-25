供应创新高 成交同比跌三成

晨报记者 刘 因



4月，上海新房供应井喷。据亿翰智库统计显示，4月份共有24个项目开盘，而1-3月累计入市项目仅29个，随之带来超过95万方的新增供应，环比上涨260.35%，创下近两年以来的最高数字。

相比供应量，由于网签滞后及两个假期因素，4月份的成交量显得“冷淡”许多。亿翰智库数据显示，4月份上海商品住宅成交面积仅为46.3万平方米，同比去年下跌31.6%，累计仅成交4000余套，创2010来新低。成交价格上，据国家统计局数据，4月上海房价环比下跌0.2%。

4月，众多高端项目接连入市，受调控影响，其价格普遍低于预期，成交表现格外亮眼。中粮前滩海景壹号以3127组认筹客户，437套房源全部售罄，销售额超35亿元。作为内环内高端项目的翡丽甲第，开盘首日推出的130套总价数千万的豪宅，半天即近售罄，热销26亿。

新盘入市价格普遍低于市场预期，一二手倒挂成为普遍现象。因此带动了上海新房价格指数继续小幅下滑。而新房认筹也出现分化，中心区域新盘几乎都认筹完毕，一些远郊区域项目认筹还不到30%，市场分化明显。

从成交量来看，刚需、改善类住房仍为成交的主力。青浦的绿地新里波洛克公馆以838套的成交套数，居4月成交量最大的楼盘，其均价仅为2.9万/平米，这个价格对于不少刚改客户来说吸引力十足。

二手房方面，据上海中原统计，全市成交1.4万套，环比减少22%。随着新盘快速增加，分流部分客户，二手房市场成交下挫明显。一方面，新盘入市多和板块均价持平，甚至出现价格倒挂，在此背景下，买家首选新盘。另一方面，随着挂牌房源越来越充分，二手房议价空间有进一步扩大苗头，尤其是一些房龄较大或者户型有缺点等有瑕疵的房源，议价空间普遍向7%以上甚至接近10%的尺度靠拢。新房价格定位普遍下滑直接对二手房价格产生重压，因此4月二手房价格指数继续呈现环比下跌格局。