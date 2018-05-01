上海国际电影电视节公布评委及入围名单-姜文率张震秦海璐坐镇金爵奖

晨报记者 陆乙尔

昨日，2018年上海国际电影电视节在北京召开新闻发布会，公布了第21届上海国际电影节金爵奖评委会全名单与第24届上海电视节白玉兰奖中国电视剧入围名单。据悉，第24届上海电视节将于6月11日至15日举办，第21届上海国际电影节将于6月16日至25日举办。

第21届上海国际电影节共收到来自108个国家和地区的3447部报名影片，目前，参赛片和展映片的遴选工作正在进行当中。金爵奖评委会主竞赛单元主席为中国导演、演员姜文，金爵奖主竞赛单元评委还有中国演员张震，匈牙利导演、编剧伊尔蒂科·茵叶蒂，土耳其导演、编剧、制片人赛米·卡普拉诺格鲁，日本导演、编剧、制片人、演员河濑直美，美国制片人大卫·佩穆特，以及中国演员秦海璐。芬兰纪录片导演、摄影师、编剧、制片人皮尔乔·汗卡萨罗担任纪录片单元评委会主席，动画片单元评委会主席为法国动画导演雅克-雷米·杰瑞德。

经过三轮评选，第24届上海电视节白玉兰奖“最佳中国电视剧”奖项公布入围名单。其中，《白鹿原》《大军师司马懿之军师联盟》《和平饭店》《急诊科医生》《琅琊榜之风起长林》《美好生活》《那年花开月正圆》《情满四合院》《生逢灿烂的日子》《我的前半生》等10部作品入围最佳中国电视剧奖项的最终评选，以著名编剧刘和平为主席的电视剧评委会、以美国导演尼克·弗雷泽为主席的纪录片评委会、以英国制作人凯·本博为主席的动画片评委会将在上海进行评选，6月15日晚，获奖名单将在“白玉兰绽放”颁奖典礼上揭晓。

第21届上海国际电影节将设立“一带一路”电影周，通过电影展映、圆桌论坛、文化之旅、电影之夜等活动，搭建人文交流新型平台。电影节首日，来自开罗国际电影节、塔林黑夜国际电影节、马来西亚国际电影节等近30个电影节的代表还将齐聚上海，成立“一带一路”电影节联盟，并发表联盟宣言。此外，第21届上海国际电影节将举办“永远的画面——改革开放40周年电影海报展”、“光影四十年”展映单元。

上海电视节期间则将举办纪念中国电视剧诞生60周年活动，包括“纪念中国电视剧诞生60周年座谈会”、“与时代同行——纪念中国电视剧诞生60周年盛典”两大内容。同时，电视节还将与市民活动场馆及院校合作组织上海电视节惠民展映活动，组织一批海内外年度佳作进行线下惠民观赏。