这样的上海，你认不认？

曾索狄



在近期国产网剧中，《上海女子图鉴》第一观感很不错：画面考究，细节妥帖，演技在线，导演手法可圈可点。我尤其喜欢女主角罗海燕在不同境遇下的“脑洞小剧场”，活色生香又意味深长。在上海班底的努力下，剧中呈现的城市风貌涵盖了满眼梧桐树的马路，安静整齐的老洋房，夜幕下的静安寺，以及东方明珠塔等现代地标，十分好看。

更容易引发好感的，是从目前上线的10集看，《上海女子图鉴》丢下了北京版饱受争议的“三观”，时不时地如命题作文般来几句“现代女性要靠自己”的金句，用心良苦。而诸如为了一份策划案从白天忙到黑夜，为了提升工作能力刷爆卡参加培训之类的细节，也让“沪漂”的职场进阶之路，多了几分真实感，相当有共鸣。

但，好像还是有哪里不对。

剧情设定，女主角罗海燕在上海读了四年大学，毕业后进入顶尖的4A广告公司，走上了奋斗之路。可仔细想想，这个英语比不过初中生，连最基础的EXCEL工作表求和都不会的“沪漂”，真的是一个2003年从上海某211大学毕业的本科生吗？要知道，通过大学四级英语考试和相关计算机必修课，是2000年后大学生的基本要求了。

这BUG看似微小，其实几乎崩坏了女主角整体的性格与行事逻辑——作为一个大学阶段就有梦想要留在大城市的“漂一族”，她必须更早发力才有可能获得机会，而不是等到被领导批评英语口语才有所行动。而一个懂得面试要穿正装的大学生，怎么处处表现得像个刚进城的小保姆，连流利背好的一分钟英文自我介绍都不知道？

同样，你会毫不意外地看到，戏里“上海囡囡”是爱生活不爱工作的精致女人，浮夸得加班都要贴面膜，还能用一杯咖啡轻松收服公司领导顺利嫁人；戏中的“上海婆婆”，面上客客气气，实际处处带刺，张口闭口“这么新鲜的鱼，你们乡下可吃不到”。这是不是一部分上海人的缩影？可能是，但更是这些年影视剧中枯燥、死板的上海人形象的简单重复。

换言之，在人物塑造上，编剧的想当然太过明显：讲成长，就把人物设定成全然无措的菜鸟； 讲在上海的外地人，就一定土到尘埃里、穷得叮当响；讲上海人，就逃不开“洋气”和“看不起外地人”之类标签。这一切没有新意，更难言生动。这样想来，初见时品相有80分的《上海女子图鉴》，至今依然停留在6.7的豆瓣评分，终究是让人不意外的了。