【壮阔东方潮 奋进新时代】2018数博会：我与大数据“零距离”

发布时间：2018-05-29 12:54 星期二来源：法制网

法制网见习记者 刘丹 文/图

贵阳国际会展中心北广场

8场高端对话、50余场专业论坛、6万平方米展览面积、7个展览场馆、388家企业亮相……2018年中国国际大数据产业博览会上，专家学者观点碰撞，思想交锋；数博会专业展馆内，酷炫神奇，精彩纷呈。“同期两会、一展、一赛及系列活动”吸引了国内外大数据爱好者的目光，为贵州人民和与会者们提供了一次与大数据和前沿科技“零距离”接触的机会。

今年的数博会专业展设置了国际综合馆、数字应用馆、前沿技术馆、数字硬件馆、国际双创馆、数字体验馆及“一带一路”国际合作伙伴城市展区。无人售货机、无人驾驶汽车、送货无人机、无人智慧工厂、虚拟冰箱、虚拟旅行……高科技让参观者真切感受智能生活，大数据带领人们遇见更美好的未来。

爽爽的贵阳，凉风徐徐。数博会期间，更是下起了雨，但并没有阻挡参观者的热情。贵阳国际会展中心北广场上，人们早早地排队、安检，带着满满的期待进入自己最感兴趣的场馆，用相机记录下大数据带来的改变，满眼惊奇、满脸欣喜。在这里，人们用不同的感受讲述着大数据对于每个人的不同意义。

国家大数据（贵州）综合试验区展示区

青少年：高科技的“种子”，科学家的梦！

展会吸引了很多小朋友前来参观

“小艾你好，可以给我讲个故事吗？”“小艾，你几岁了？”“小艾，你的家在哪里？”智能机器人小艾被好奇的孩子们团团围住。

在无人车演示现场、VR体验区，小朋友们兴奋地感受、体验，并不停地向家长描述，问一些似懂非懂的问题。

“数博会展览馆给了孩子一个充分发挥想象力的平台，能够激发想象力与创造力，让他们尽情畅想心中的未来智能世界。去年和今年我都带着他看了数博会的展览，以后打算每年都过来，孩子也非常喜欢。”贵阳市民孙女士对记者说。

小朋友激动地与无人机合影

“无人机太酷了！我长大了也要当科学家！”一个十来岁的小男孩兴奋地对一旁的家长说。

少年强，中国强。新一代的青少年，都是“大数据时代”的“原住民”，是大数据最完全的受用者，更是大数据不断发展的希望。

年轻人：懂得大数据是时尚，更是机遇！

年轻人在感受VR虚拟旅行

“以前，听到大数据这个词，总觉得很高大上，是那些IT人才知道的东西。现在任何领域都离不开智能。智能旅游、智能农业、智能教育、智能公交……这些展览真是让我大开眼界！”

“如今，我们的生活越来越智能了。大数据不仅方便了我们的生活，对工作更是有大帮助。现在的大数据算法，确实让工作更高效了。今年我还专门买票听了几场论坛，真是受益匪浅。”年轻人对大数据和智能生活有着更现实的看法。

电竞游戏展区吸引力很多年轻人

“其实，企业在大数据应用方面遇到的最大问题还是人才的问题。有一个说法就是咱们国家去年的大数据人才缺口是100万，2025年中国大数据人才缺口达到200万。这给很多年轻人指明了方向，提供了大好前景。”一位展位负责人说。

发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。如今，世界已经进入由数据主导的“大时代”，网络强国和数字中国需要年轻人们勇担使命，不遗余力。

老年人：谁说高科技是年轻人的专利？

参观者排队感受智能感应拍照

“用微信聊天、看新闻，上淘宝购物，这些对于我这个60多岁的老太婆来说，一点都不费劲儿！现在，交水电费、燃气费、宽带费业不用排队了，在手机上就能实现，谁说高科技只属于年轻人？”在智能感应拍照屏幕前排队的张阿姨高兴地说。

“老年人啊，最关心的就是安全和医疗。这次展会上，我看见智能公安、智能消防、智慧医疗，还感受了刷脸安检，现在的高科技真是了不得。这些都是以前想不到也不敢想的事啊！”一位老人感慨地告诉记者。

人工智能赋能智慧公安

参观者体验大数据+医疗

正如习近平总书记曾指出的，要运用大数据促进保障和改善民生。要加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。大数据在保障和改善民生方面大有作为。

这里，数据在运算，科技在碰撞，希望在生长，梦想在发芽。