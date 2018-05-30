财富管理开启“智能资产配置”新时代

晨报记者 刘志飞

随着国内人均可支配收入的逐年增长，财富管理行业驶入发展“快车道”。据波士顿咨询公司公布的数据显示，中国已形成了规模超人民币120万亿元的个人财富管理市场，其中高净值家庭达到210万户，为财富管理市场形成了百万亿级的蓄水池。但同时，虽然市面上投资理财产品众多，但能够帮助大众客户运用相应的投资型产品以及保障型产品进行资产选择和配置的服务却凤毛麟角，“选什么”、“怎么选”依然是大众理财的痛点。

资产配置理念的日益普及，对银行理财经理的要求也水涨船高，未来“顾问价值”将进一步凸显，如何帮助客户制定大类资产配置方案，将是对银行理财经理专业能力的一大考验。与此同时，随着大数据、云计算、区块链、人工智能等技术的发展，金融科技正在重塑金融业的生态。各类金融创新产品，如雨后春笋，为大众投资理财带来新的体验。国内银行业在新一轮业务转型中，纷纷将金融科技定位为未来发展的核心竞争力，以期加快数字化、智能化升级步伐。

据广发银行分管零售业务的副行长宗乐新介绍，为推动金融科技的发展与应用，打造智慧金融特色化领先优势，广发银行在财富管理业务发展中坚持创新驱动发展战略，制定了“智能资产配置四步走计划”，第一步，推出前端服务“智能财富体检”，为客户提供家庭财富诊断服务；第二步，在单个领域优先发力，推出智能投顾新产品“广发智投”，搭建智能基金投资平台；第三步，推出“智慧保险”为客户提供“量身定制”的保险综合解决方案； 第四步，打造“智能定投”平台，可根据市场波动实现动态调仓，让客户当上理财“甩手掌柜”。通过“四步走计划”，该行“智能资产配置”格局初现，财富管理业务开启“智能资产配置”新时代，为发展点燃新引擎、注入新动能。