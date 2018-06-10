习近平会见阿富汗总统加尼

新华社青岛6月10日电（记者谭晶晶、徐冰）国家主席习近平10日在青岛会见阿富汗总统加尼。

习近平指出，中国和阿富汗是传统友好邻邦，两国始终相互理解、信任、支持。巩固和发展中阿传统友好关系是中国政府坚定不移的方针。双方要保持高层交往，密切政府部门、立法机构、政党、军队各层级交流，加强地方合作。要深化经贸务实合作，中方愿继续为阿富汗经济社会发展提供力所能及的帮助，支持阿富汗参与“一带一路”建设，加快实现同地区国家互联互通。要加强反恐安全合作，中方将继续坚定支持阿富汗政府维护国内安全的努力。要促进人文交流，增进两国人民相互了解和友谊。

习近平强调，阿富汗实现长治久安的关键在于坚持“阿人主导，阿人所有”的政治和解进程。我赞赏总统先生今年年初向塔利班发出和平倡议，近日又宣布临时停火。中方支持阿富汗政府推进和解进程，通过政治对话解决阿富汗问题。

加尼表示，祝贺中国成功主办上海合作组织青岛峰会，此次峰会为上海合作组织发展规划了美好愿景。阿富汗钦佩中国经济社会发展成就，感谢中方长期以来对阿富汗的大力帮助，特别感谢中方对阿富汗和平和解进程的宝贵支持。阿富汗支持中方“一带一路”倡议和加强区域合作的重要主张，愿深化阿中双边各领域及地区事务中合作。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。