专家点评中考作文：有诗意、贴近生活

晨报记者 朱晓芳 李星言

2018年上海市初中毕业统一学业考试，昨天和今天举行。全市约6.9万名考生赴考。另有0.65万名进城务工人员随迁子女参加中职校招生入学考试。

初中生参与相关科学体验 /孙梦溪

昨天语文科目结束后，市教育考试院公布了作文题。今年的作文题为：真的不容易。

名师及专家表示，今年上海中考作文题并不算难写，延续了一贯的出题思路，比较接地气； 看似平实，实则不乏大气和理性。

上海市语文特级教师陆继椿表示，这个作文题很有诗意，贴近生活，发挥余地大，让孩子“写得出”，更有可能“写得好”。这个题目很具有时代意义，是上海中考命题组多年积累厚积薄发的好题目。

让学生有话可说

——上外附属双语学校科研室主任、语文高级教师樊阳

中考作文题目第一感觉让学生有话可说，虽然题目是“真的不容易”，但其实还是一个比较容易的题目。

而对于一些能够进行深入思考的学生来说，这也是一个可以有发挥的题目。对这个题目的分析可以有三个层面，首先这件事有一个复杂的过程，并不简单，其次达成目标要付出艰辛的劳动，而且过程中还可能经历曲折坎坷。想到这三层意思后，就可以写出有一定深度的文章了。

还有一个关键点是，虽然是“不容易”的事，但也是一件值得给予肯定性评价的事，考生在选材时要注意情感方向，复杂中有丰富感，艰辛中有意义，曲折中有收获。

所以，这个题目虽然容易，但要写好，也需要学生积累一定的生活经验，拓宽视野。

隐含的三重定义应分清

——中国作家协会会员 陈晓辉

在陈晓辉看来，今年上海的中考作文题目相对比较简单，不过命题有三重隐含定义要分析：1、“是什么”不容易。2、是“真的”不容易（有过多次的努力或费了九牛二虎之力才实现“真的”不容易）。3、是“不容易”。

最关键的还是“什么”真的不容易。看似命题作文，实则考的是半命题作文:____，真的不容易。选填的思路有很多，从我一直主张的哲学与美学角度构思，倡导心灵美育的灵性作文角度构思，主要有1、哲理；2、情感；3、感受到第三方卑微人事物身上的光芒与力量。

哲理角度。战胜困难，战胜自己，战胜挫折等真的不容易。

由自己所见不容易，领悟到力量。明白，战胜困难等的确真的不容易，但依然时时刻刻心藏温暖与光明，如此，人生才可以明媚如花。

情感角度。细节点把握很重要：如“爱的圆心”，在某本杂志上或广告里看到一句话——爱他，则以他为圆心，画一个感恩的圆。这就是说站在父母的角度考虑问题，如此想，原先父母身上种种的唠叨、埋怨、严肃等不适等，现在全部变成了温暖的爱。

第三方陌生人角度。如：理解他人，真的不容易；发现温暖，真的不容易。原本看不起这些平凡的人，却经历一件或多件小事后，懂得人生哲理，明白待人处事的角度与方法，明白眼见所见不一定真实，用心领悟真善与美，才是人间大爱。

延续一贯传统：接地气

——建平西校语文高级教师 杨晓东

2018年中考命题《真的不容易》，同样延续了中考命题的一贯传统，接地气，让学生有话可说，有事可写，取材范围广泛。

与以往的题目不同，“不容易”这一关键词暗合了初中教材《为学》一课中作者彭端淑说的“天下事有难易乎？为之,则难者亦易矣；不为,则易者亦难矣”，也可谓是命题老师的用心良苦。就考生审题而言，此题“易”或者“难”，材料中是否有“为”，也就是是否有事件，事件中情节是否有难易的转换，而这恰恰是初中教学记叙文写作的核心要求：有记叙生活中的人、事、物的能力。作为写作主体的学生可以就自己的亲身经历，从个体生活中挖掘素材，也可以从客观角度发现身边的人、事、物的变化过程来“格物致知”。

无论叙写的是主体还是客体，都只有有所“为”，才会体会到“为”的不容易，从而达到“难者亦易矣”的结果。

看似平实，不乏大气理性

——进才实验中学语文教研组长 严峻

看到今年中考作文题第一印象：看似平实，其实不乏大气和理性。

没有给考生设置审题障碍，能让每个考生都有话说。这个题目启发学生把视角触及到学校、社会生活的各个方面，同时关注了学生的个人心理、精神、情感、学习、兴趣等的发展与变化。“不容易”，侧重于叙事内容的性质，包含着学生对生活经历和阅历的个性化体验。

“真的”是情感抒发、观察反思的触发点，给不同层次的学生留足了思维空间。题目延续了近三年中考作文题的风格，考量了叙述、描写、抒情等表达方式的综合运用能力。如果选材新颖、立意高远，感悟深刻，甚至在谋篇布局上有独到之处，会得到阅卷老师的青睐。