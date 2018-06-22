民航“托运”儿童周六或迎首个高峰-从探亲到夏令营，无成人陪伴儿童假期出行目的构成不再单一

晨报记者 胡 迎 实习生 杨 静

中小学已经结束了期末考试，暑假即将到来。如今，有不少小朋友会在假期里选择乘飞机长途出行，有的孩子甚至会选择在没有家长陪同下进行一次勇敢的飞行。

昨日，记者从东航方面了解到，随着本市中小学即将进入暑期，预计这个周六，上海虹桥机场、上海浦东机场的东航出港航班将迎来首个无成人陪伴儿童的“托运”高峰。

家长担心

孩子“无陪飞行”会丢吗

无成人陪伴儿童，是指航空运输开始之日，年龄满5周岁但不满12周岁，无18周岁以上成人陪伴单独乘机的儿童旅客。在各航空公司的值机专柜前，孩子们把资料袋挂上自己的脖子，牵上大手，在小哥哥小姐姐们的带领下，开开心心地坐上飞机。

不过也有些家长会担心，自己的孩子“会不会飞丢了”。东航员工吴新是最早服务小旅客的老员工，他告诉记者，那个时候（上世纪90年代）坐一次飞机还是很特殊的事情，更别提是让一个小孩子单独乘坐飞机了。“孩子回母亲身边过寒假，虹桥机场（东航地服）叔叔替我送行，深表谢意并合影。”这是吴新和无陪儿童的第一次合影后，孩子父亲在照片背面所写的话。吴新回忆说，这是1996年2月从上海飞东京的一位小乘客的故事，“或许是出于孩子初次独自出行的纪念，又或者是出于家长的担忧做的‘备案留底’，第一张合影就这么诞生了。”

吴新介绍说，当时这个孩子的爸爸在上海工作，妈妈则去了东京打工，所以每到寒暑假孩子的爸爸就会把他送到东京妈妈那里。吴新回忆说，第一次陪伴这位小乘客的时候，他爸爸和他都非常不安，“他爸爸因为是第一次把孩子交付给陌生人，不停地询问我的个人信息，还问到了东京会不会有人送出去。我就将整个无陪儿童服务的流程解释给他们听，并告诉他们，在孩子交接到妈妈手里之前，我们工作人是不会让孩子离开视线的。”

据东航特殊服务班组长树人杰介绍，东航无陪儿童服务已有近30年的历史，在这么多年的服务过程中做到了零差错，“高峰期间，我们每天从上海机场运送出港的效率可达百人，但绝对不会出现孩子无人看管的现象。”树人杰说，他的班组成员在高峰时需要同时带几个不同航班的小旅客，所以在过完安检、登上飞机前关键时间节点都要点一遍名，核对他们的信息。“我们还会清点行李数和随身证件，然后直接送上飞机与机组人员交接。确保孩子一个都不能少，一个都不能错上飞机。”树人杰说道。

观念变化

小旅客出行目的呈多样化

吴新回忆说，上世纪90年代的无成人陪伴儿童出行目的构成比较单一，主要都还是以探亲为主。“那个时候有不少父母在外地，孩子的祖辈或者父母的兄弟姐妹在上海，小孩会借读在上海的学校，每年寒暑假到来，他们都会把小孩通过东航的‘无成人陪伴儿童’服务送到父母身边团聚。”吴新说，到后来越来越多的人选择在上海扎根，成为新上海人中的一员，他们把孩子留在身边，在上海就读，假期到来时，把孩子们送回老家和祖辈团聚，更让他们体验家乡的生活。

如今，人们的生活条件更为优越，生活观念也发生翻天覆地的变化，小旅客的出行目的呈现出多样化的特征。树人杰告诉记者，现在，小旅客们的课余生活也是越来越丰富了，例如一些家长会给小孩报冬令营、夏令营这样的寒暑假活动。“有些夏令营的行程还特别远，甚至是从北半球直接飞到南半球的悉尼、墨尔本等地。”树人杰说，这时他们还会叮嘱家长南北半球的季节差异，机场的乘务人员还会二次检查小朋友的行李，是否备足了衣物等等。

也许是这些叮嘱和呵护，让小旅客们感受到了陪伴的温暖。有一些无陪小乘客在长大后选择加入航空公司，继续为小旅客服务。何瑞娟是东航客舱部新聘乘务员，选择做乘务员就是因为小时候的一次乘机经历给她留下了非常深刻的印象。当时她的母亲和阿姨们先行去厦门旅游，后续她需要独自坐飞机前往厦门与家长一起旅游。虽然时间久远记忆也不再清晰，但是她依稀记得她的小手不断被不同大手牵着温暖着，遇到过很多不同的小哥哥和小姐姐，一路上照顾她、关心她，给予了她无微不至的关怀。在飞机上获得的一个蓝色背包、蜡笔、笔记本和小零食也曾被儿时的她视为珍宝。

她告诉记者，她一直记得这段不一样的飞行经历，心里也留下小小的梦想，想成为像他们一样的人，为陌生人的旅途留下美好温暖的回忆。长大后，她如愿成为了一名东航乘务员。