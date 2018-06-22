汇聚环保力量，共推“绿色发展”-从“众筹”到“众益”，“绿动未来”环保公益平台走进新阶段

公益众筹可以不再局限于资金众筹，而是向多元化的环保参与方式进行转变。2017年，由中国环境文化促进会与上汽通用汽车有限公司联合主办的“绿动未来”环保公益平台（以下简称“平台”）开创了名为“众益”的发展新模式，跳出“施”与“受”的掣肘，开启了“人人传播、人人参与、人人获益”的“众益”新阶段。

“众益”，让更多人参与创造和分享环保价值

根据发展规划，平台计划在持续打造环保公益活动品牌的基础上，彻底改变社会公众只能通过线上或部分线下，参与个别环保公益活动的形式，努力拓展为通过平台即可加入到自己喜欢的环保公益线上社团，而“平台社群”的建立也将进一步打破环保公益执行和宣传地域隔离的固有模式，运用新媒体的技术手段，逐步实现全社会环保公益大数据、大交互的新模式。同时，平台还改变了“发起者”与“支持者”概念，持续发展以平台为主导的主题品牌活动，不断在全国范围内，开展持续性的线上、线下体验式活动，让每一个人都能成为绿色发展方式和生活方式的收益者、推动者。

践行“众益”理念，传播环保正能量

如何使“众益模式”的理念在具体操作中能够落到实处？“绿动未来”环保公益平台一方面积极倡导社会公众共同参与解决环保问题，一方面注重推动环境宣传教育。2016年，“绿动未来”环保公益平台在全国发起了“一杯水的约定”大型环保宣传系列活动，成功号召百万公众关注。2017年和2018年的“世界水日”，平台分别走进甘肃环县和安徽宿州，进行“一杯水的约定”环保公益落地，共帮助7所学校近3000余名师生喝上干净水，为当地环境教育发展和学习生活的稳定提供了良好的水源保障。

2017年为了让更多孩子走进自然，让更多家庭爱上环保，“绿动未来”环保公益平台发起“绿色童享·一杯水的约定”全国大型环保公益活动，2018年，平台再次深入儿童环保公益领域探索儿童环境教育，发布“绿色童享·中国儿童环保教育五年计划”，拟用五年（2018年至2023年）的时间，通过打造紧扣环保主题的儿童剧、公益绘本、公益课堂、公益图书馆等文化产品，培养一代儿童的环保意识，带动以亲子家庭为核心的人群对环保公益的认知与行动。

“绿动未来”，共创“绿色生活”，共推“绿色发展”

据统计，平台自2015年上线以来，截至目前，平台累计发布环保项目420个，开展线上互动活动120余次，线下大型活动40余场，覆盖北京、上海、山东、陕西等30个省区，涉及植树防沙、海洋保护、垃圾分类、环保教育、湿地保护、清洁水源等众多领域。

作为平台发起方之一，上汽通用汽车始终牢记企业公民的责任与使命，践行企业公民的环保社会责任，并致力于环保理念的传播与培育，环保价值的创造与分享。自2008年在业内率先启动“绿动未来”全方位发展战略，上汽通用汽车不懈锻造绿色体系，大力发展“更节能、更性能、更环保、更智能”的绿色产品，在新能源及绿色节能技术上不断创新突破，引领绿色智慧制造，并充分发挥龙头企业的榜样和辐射作用，积极带动产业链上下游节能减排、降耗增效，推动汽车行业实现可持续发展，为实现企业与行业、与环境、与社会的和谐共赢而努力。

(广 告)