聘请专项审计项目招标文件整理

资质要求

1.投标的单位必须是办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人；

2.投标人具备国家行业主管部门颁发的有效执业资格（会计事务所执业证书），如有分所接受项目委托，分所须具备执业证书。

3.投标人系在中华人民共和国境内合法成立五年以上的会计师事务所（截至2018年1月1日），在上海有常设机构或常驻工作人员；

4.投标人近三年内没有被财政部、证监会等相关部门因为审计质量问题予以行政处罚或禁入的记录，并在承担有关审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录；

5.投标人具有组织经济责任审计和其他专项审计的工作能力，并在规定工作时间内，有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务；

6.投标人在近五年的业绩要求：五年内有担任事业单位、大、中型国有企业与本招标内容类似的专项审计服务，该业绩证明以投标人提供的合同原件为准，否则不予认可；

7.投标人能够协助我公司对相关内部控制制度进行补充和完善。

8.投标人承诺：上述专项审计服务除合同或双方另有约定以外，不再另行收费。

投标报价

针对该项目的第一次审计的投标报价为：______________元人民币（大写：______________元人民币），第二次审计的投标报价为：______________元人民币（大写：______________元人民币）。

招标公示平台及公示期

招标公示平台为中国招标投标公共服务平台（网址为http://www.cebpubservice.com/）、新闻晨报电子报（网址为http：//www.shxwcb.com/）和新闻晨报纸质报，公示期为5个日历日。

招标内容和服务需求

作为上海上报资产管理有限公司专项审计单位，需对我公司及控股子公司内部控制有效性及经营合规性进行两次专项审计，并出具专项审计报告、管理建议书和整改检查报告，审计期间分别为“2018年1-6月份”和“2018年7-12月份”。同时协助我公司对相关内部控制制度进行补充和完善。通过专项审计服务，能够使我公司各项业务工作符合上海市审计局、各级巡视组等政府单位及上级单位的审计要求，并依法合规开展。（具体工作内容以最终签订的专项审计业务约定书为准）。

评标办法

按评标小组人员的总分计算平均值作为投标人的最后得分。

事务所基本情况（10分）

1）成立时间：5年以上得2分，不足5年不得分。

2）全国分支机构超十家的得2分，超五家的得1分，五家以下不得分。

3）综合评议（行业地位、百强排名等）3分以内酌情给分。

4）企业资质证书、执业证书齐全最高得3分，没有不得分。

2．项目组团队相关从业经验和取得的业绩（20分）

1）有项目组成员安排表最高2分，没有不得分。

2）有项目组负责人或成员资格证书最高2分，没有不得分。

3）有项目组团队主要审计业绩简介最高得3分，没有不得分。

4）有房地产、金融公司审计项目经验最高2分，没有不得分。

5）有经历过国有企业内部控制及合规性或类似的审计经验最高5分，没有不得分。

6）提供2个以上与本委托业务相关的审计业绩的证明文件最高6分，没有不得分。

审计方案（15分）

审计方案要明确审计工作目标、审计内容与重点、审计程序与方法、审计组织与分工、审计时间安排等，说明如何保证审计进度和审计质量，并作出书面承诺。其中审计工作目标2分，审计内容与重点4分，审计程序及方法2分，审计组织与分工1分，审计时间安排2分，审计进度和审计质量的承诺4分。

投标文件质量（5分）

投标文件所做出的承诺与招标文件要求的符合程度酌情给分。

5.商务报价（40分）

有效投标报价的平均价为基准评标价得30分，每减少一万（四舍五入）加1分，最高得40分；每多一万减1分。

6.其他（10分）

综合评议（知名度、口碑、过往从业经验、团队整体素质、与我方要求契合度等）

上海上报资产管理有限公司

2018年 月 日