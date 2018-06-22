光明乳业世界创新大奖历史性突破

6月20日，在波兰举行的第12届世界乳业大会上，光明乳业的有格希腊酸奶从全球入围的8个产品中脱颖而出，获2018最佳包装设计奖；莫斯利安“花之密语”系列酸奶、有格希腊酸奶获最佳酸奶提名奖，光明乳业在世界创新大奖方面取得历史性突破。



两款产品兼具颜值与内涵

此次2018世界创新奖是光明乳业首次向世界乳品创新奖项发起冲击，其中，有格希腊酸奶作为光明乳业旗下一款采用滤乳清工艺生产的纯正希腊酸奶，排除了大部分乳糖，碳水化合物非常低，深受运动健身、减肥代餐人群喜爱。3倍鲜奶浓缩、纯正滤乳清工艺、3倍蛋白质、0脂肪、浓密顺滑口感、苹果肉桂风味，这些组成了有格希腊酸奶的产品标签。

评奖委员会认为有格希腊酸奶的半透明杯身迎合了包装逐渐透明化的趋势，半透明的包装使得消费者可以从底部看见杯内的酸奶和果酱，拉近消费者与产品的心理距离；砖石切割面的杯盖美观大方；缺口勺是首款用于酸奶，勺子缺口的弧度刚好与杯底凸起的弧度相匹配；半透明杯身的设计与非透明杯子相比也减少了原料，进而节省了资源。

在同时入围最佳酸奶、最佳包装设计奖之后，有格希腊酸奶最终获得本次大会最佳包装奖。

另外，莫斯利安“花之密语”系列产品也入围本次大会最佳酸奶奖。该系列是针对女性消费群体，尤其是追求健康生活品质人群开发，现有玫瑰花和接骨木花两种风味。玫瑰花和接骨木花，分别因其滋养皮肤和提高免疫力而久负盛名。

作为2017年莫斯利安产品家族继2016年推出“2果3蔬”后亮相的又一新成员，“花之密语”系列产品在最大化细分常温酸奶产品线的同时，对品类、包装、美味再次升级，也进一步拓展光明常温酸奶市场的战略布局。



创新驱动赋能国际品牌

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近几年，中国乳品行业进行了新一轮“创新”，在研发工艺、品牌营销、产品设计、品质升级、市场布局、跨界合作等方面探索。经历40年曲折发展，我国乳制品现已呈现产品品种丰富，结构逐渐合理的趋势。

根据食药总局公布的食品监督抽查结果，乳制品在34类大食品的抽检结果中合格率在99.5%以上，高于所有其它食品。《食品安全法》、《乳品质量安全管理条例》的出台和施行，全球最严乳业标准的制定保证了中国乳品出海信心和决心。

“创新生活，共享健康”是光明乳业使命，以丰富的产品矩阵赋能国际品牌之路。在获得世界级奖项后，光明致力于发展成为具有全产业链核心竞争力的国际化知名乳品企业集团。