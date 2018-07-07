晨报记者普吉岛翻船事发海域亲历：有生以来最可怕的2个半小时

晨报记者 林颖颖

7月5日傍晚，两艘载有127名中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆事故。事发时，新闻晨报记者林颖颖正在事发水域另一艘船上，在狂风巨浪中，历经长达2个半小时的生 死煎熬，最终脱险，平安返航。以下是她的亲历：

（一）

泰国当地时间22:35，老公还在网上更新搜救的消息。大宝在身边睡着了，隔壁房间的小宝和爷爷奶奶应该也已经入睡，不知道他们会不会做噩梦，会不会再现今天的经历。

在明天来临之前，我还是决定把今天记录下来，这是我有生以来，遇到的最可怕的一天。

不，应该说是最可怕的2个半小时。

（二）

如果一大早就知道有这么一出，所有人都不会踏上这艘船半步。

上午7点半，我们出发去码头之时，天空刚从前一夜的一场雨中渐渐放晴。8点半到达码头，还有零星细雨。

等到9点半左右，泰国导游安排我们上船，大太阳已经出来了，我们一家照例做好防晒工作，开开心心地上船了。

这艘船的名字叫“海角七号”，也就是她，在那可怕的两个半小时中，载着我们在大风巨浪中，无数次冲上浪尖，跌进浪谷，把几十个人的生命都系在她半开放的身体上。

和后来翻船的可乘坐百人的“凤凰号”相比，海角七号并不大，约乘坐30名乘客，有七八张桌子，今天她上面所有的驴友都是中国人。

此刻，大家散落在普吉的各个酒店里，也许此生再也不会相见，但我们每个人已经有了一个根植在记忆中的暗号。大多数人都不会忘记今天，这吓破胆的两个半小时。

时间倒退到下午4点27分，这么精准的时间，是后来翻看一张照片确定的。

在之前的半小时，我们结束了珊瑚岛和皇帝岛的行程，回到船上，开始返航前的最后两个项目：浮潜和海钓。

此前这一路都是艳阳高照，我们在海岛上还租了一个阳伞。

爸爸陪大宝下海浮潜刚回来，我陪小宝在船舱外的甲板上吹风，突然有一对情侣惊喜大叫说他们钓到鱼了，那是一头小马哈鱼，深蓝色的皮肤，长得有点诡异，大家围过来一阵拍照。我也向女孩借来了鱼，让小宝拎着，也凑热闹给他拍了几张照片。

就是这张定格在4点27分的照片。此时，我并没有留意，小宝身后的天色，已经阴暗到了一定程度。

拍好照片，随行翻译阿兵转达船长的发令，说马上要下大雨了，船得立刻出发返航。

这个时候，我们还在皇帝岛的码头旁边，离普吉主岛有一个半小时的路程。

一个半小时，是上午我们从普吉岛码头，一路阳光微风，途经珊瑚岛，抵达皇帝岛的单程时间。

也许我们谁也没想到，我们的这次返程，开了整整2个半小时，而且是极度恐惧到麻木寒冷，随波逐流，到最后终于看到希望的——2个半小时。

（三）

船在风雨中返航了。一开始只是觉得雨有点大，风有点大，上午晕船呕吐的我，还在想着又要向船员要袋子。

船开始颠簸摇晃的时候，同船的几个小伙子还发出坐过山车一样的欢呼声，大概觉得有点刺激。

可是过了不久，情况完全不对了，瓢泼大雨倾盆而下，重重地打在我们的船顶，灌进了船舱，打在每个人的身上。

海角七号是半开放式的，除了船顶，四面没有墙，也没有窗，随着雨势越来越大，船长下令船员们把船顶四周的塑料遮挡布放下来，用绳索固定在四周，但还是不能抵挡越来越大的雨。

更糟糕的，狂暴的风也加入进来，卷起几层楼高的海浪，如成千上万头野兽扑打进船舱，一次又一次地灌进我们的耳朵、嘴巴、眼睛。还想把我们的船撕裂。

我的眼镜完全模糊了，恐惧一点一点地上来了，左手紧紧抓着小宝的银手镯，右手紧紧搂着大宝，两个白天还时而闹情绪的孩子现在异常安静，只是在海浪摔在脸上时，伸出手来把眼睛擦一擦。

我看到了船头鲜亮的救生圈，就提出要让我们去重新穿上救生衣，之前上船时，大家以为要返航了，就脱下来挂在船头晾干。

当时只有一个念头，穿上救生衣，万一船被浪打翻，我们至少可以多再海上坚持一会儿。

很快有人响应，所有人都举手要救生衣。船员也很配合，马上挨个分发。乘客们秩序很好，大家坐在位置上等待分发，没有哄抢，坐在外面的乘客，还帮里面的乘客递救生衣。真的很为我们船的每个人感到骄傲。

晚上回到酒店，在救援新闻上，看到被救上来的人的照片，也都身穿救生衣。

这只是一切可怕的开始。手忙脚乱帮孩子和自己穿好救生衣后，情况更加不对了！雨越来越大，风越来越狂。双眼迷离地看看四周，大海，阴暗狂暴的大海！

有两三艘船，在我们目力所及的地方。风浪实在太大，我们右手边的一艘船，一会儿腾上浪尖，一会沉入浪谷，消失在视线里，过了好一会儿才又看到。

也许在对面这艘船上人们的眼里，海角七号也是一样的惊险状况吧？真的很感谢这艘船，我们就这样，看见、不见、不见、看见，极度恐惧地互相慰藉着。

还是有几层楼的巨浪打来。还是大雨滂沱。还是一望无际的恐怖的海。时间太难熬，时间又失去了意义。

小宝揉着被海水一次次拍打的眼睛，问我，妈妈，什么时候到？

什么时候到？我们到底还能不能到？

我不可以跟他说，妈妈也不知道。于是我说，你数到一百，慢一点数，就到了。

他乖乖地数起来，风浪中听不见他的声音，只能感觉他冰凉的小手，随着数数，在有节奏地动着。

很快他大喊，妈妈，我数到一百了，怎么还没到？

暴风雨中，我也大声喊，那我们玩个游戏，看看你数到多少，我们的船就到了？

他又乖乖数起来，但是明显感到他的希望减弱了，只是机械地开嘴合嘴。

两个孩子开始说冷，可以裹上身体的毛巾和衣服都用完了，也都湿透了。大宝裹着大毛巾，蜷缩在我的手臂下，时不时抬起头来，我亲吻她的额头，告诉她，放心，爸爸妈妈都在。老公紧紧抱着小宝，一个劲地提醒他，不要睡着。

风雨中，我贴近孩子们的耳朵，问他们怕不怕，他们摇摇头，孩子有时比你想象中坚强得多。只是在后来安全抵达时候，两个人都说，当时怕极了。

大宝说，我以前从没有想到死亡，今天想到了。小宝说，我也很怕，就一直数数，看看到底数到几我们能到。后来，我数到了一万！

到底什么时候能到？我的孩子还这么小，如果真的出什么意外……我的脑子开始胡思乱想，泪水喷涌而出，我对老公大喊，万一出了事，你要先救两个孩子！

之前一直说没事的老公，急了，会有什么事？

公公婆婆也大声把我喝住。

我拿掉眼镜，抹掉雨水，试着让自己平静下来。旁边坐着一家三口，后来知道他们从江苏常州来，女儿比我家大宝小一岁。女主人比我镇定很多，一直咬着牙坐在那里，一声不响，偶尔和我交换一下眼神。

男主人把仅有的两条大毛巾全部给了妻子和女儿，自己在风浪中瑟瑟发抖。

整个过程中，老公一直表现得特别特别淡定，照顾前后左右，还关照大家，有小便要憋着，不然热量会散得更快。这个平常温柔偶尔才发脾气的男人，要重新认识他了。

后来下船后，婆婆偷偷告诉我，公公掌了十几年舵，什么风浪没见过，这是第一次见他晕船。有可能是年纪大了，也有可能是真的怕了！

不得不说，婆婆才真的是见过大风浪的人，她坐在我们桌子的对面，一直在鼓励我们，还和小宝开了几个玩笑，而且总是盯着海面，在下一个巨浪打上来时提醒我们说，又要来了！

但是下船后，她说揪到心痛，说再也不出海了，还说当我们所有人趴下时，她看到了几层楼高的巨浪，她跑了几十年船，从来没有见过。

（四）

船长是个黑皮肤的泰国人，有个很难记的名字。大约30几岁，因为他的驾驶座位是全开放的，而且就在我们旁边，所以我看得很清楚。

风雨中，他站着，眼睛紧紧盯着前方，不时撸一把雨水，手里握着银亮的驾驶盘，左左右右，表情很凝重。

突然，他露出一口白牙，冲全船的人笑了一笑，又好像是笑给自己看。这笑是风雨巨浪里的一点星光，尽管没有多少热度，但瞬间给了我们一丝勇气。

我们全船人的性命，就全交给你了！

事后我真的很想问问他，这笑，是不是他故意挤出来的，这样的航行，他以前有没有遇见过。

当时，我只能不停地祈祷，他之前无数过遇到过比这个更大的风浪，最后都安全到达了。

开始有些麻木了，当无数个巨浪打来，冲刷进口鼻眼耳，当船被冲上浪尖又沉入浪底，全船人都只是静默，也许有人在大喊，但完全听不见。只有浪、浪、浪的声音。

又过了不知道多久，老公离船长靠得最近，用英语问他，什么时候到？我抬头看见，船长指指前方，点了点头，没有说话。

但老公“翻译”给孩子和老人说，快到了快到了！

事实上，为了这句“快到了”，我们又等了50分钟，当我们经过珊瑚岛，又在风浪中剧烈颠簸了好久，才真的远远地看到了有灯火的岸！

仍深处风浪，又有几个大浪袭来，但是一颗心，总算落了一半。这时，船长开始抽烟，并换上了另外一位船员掌舵。他一定累坏了！

没有剧情里大难不死的欢呼，只有零星的掌声，大家还没从惊悸中缓过神来吧。随后，船上的声音明显多了起来，此前不时安慰着大家的导游阿兵，此刻也开始恢复了一点搞怪的本色，“我们这个行程，还有一个岛，你们要不要去？”

大家齐声叫出来，不去了！

（五）

船靠岸了，几十个人有秩序地下船。在这两个半小时里，我们双手紧紧抓住船上任何可以抓的地方，此刻，我们却无比急切的想要离开她。

船长又出现了，还是一口白牙，在打扫凌乱的船舱，我经过他的身边，回他一个微笑，说了声Thank you，但也许他没听见。

等我们上岸后，天已经完全黑下来了，码头上的救护车、警车闪着光，还有采访的人群。

他们也许不知道，有一个中国的女记者，正牵着家人的手，浑身湿透，寒冷而庆幸地从他们身边仓皇走过，活着回来，真好！

此刻，时间告诉我们是晚上7点08分。

岸上集合时，阿兵告诉我们，这是他当导游以来碰到的第二次这么大的风浪。他还说，还有三艘船被浪打翻了，还在援救中。

大家双手合十，为驴友们祈祷……

此时此刻，我在酒店的房间里敲下以上这些文字，很庆幸还能敲下这些文字。活着真好！

[附言]

昨晚先给爸妈打电话报了平安。写完倒头就睡，还算安稳，醒来已是清晨5点半了。查阅新闻，还有53个人失踪，有13人已死亡，很多都是中国人（数据有待证实）。

再次觉得后怕，希望救援工作快一些再快一些！

昨晚发朋友圈的报平安消息，收到了几百条抱抱，还有好多亲戚朋友小窗来问候。

谢谢你。我们现在很好，太阳出来了，孩子们醒来打闹依旧，还在问什么时候可以去游泳？

我比昨天之前更加温柔的语气说，好。

接下来在普吉的几天，不会再安排出海了。谢谢每一位惦记着的亲朋好友，感恩。祝每一位都平安。

等回来，我们聚。