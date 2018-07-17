原声音乐，成就影视的“第二春”

晨报记者 徐 宁

美国音乐大师亨利·曼西尼说：“好的音乐的确可以帮助一部烂的电影变得好看一点，但绝对没办法帮助一部烂电影变成一部好电影。只有电影本身好，音乐也好，才会协力完成一部杰作。”

如此说法于电视剧艺术来说同样适用。近两年，影视剧的热播，引发影视原声音乐大火的情形也越来越多，从《咱们结婚吧》主题曲《终于等到你》，到《老牛家的战争》的《时间都去哪儿了》，再到正在热播的《扶摇》主题曲《扶摇》，热门电视剧的主题曲、插曲随着剧集播出而广为流传。

影视原声（OST）成了音乐产业的新救星吗？董冬冬和陈曦是较早涉足影视原声的两位音乐人，近两年大热的影视剧里经常有他们的创作，如《人民的名义》《欢乐颂2》《军师联盟》等，日前，正在为《爱情进化论》录制新歌的他们接受了晨报记者的专访。OST不仅对音乐行业产生了积极的影响，那些“量身定制”也成为剧集价值的“第二春”。

有些并不能称为OST

OST的全称是Original Sound Track，通常翻译成“影视原声”，包括影视歌曲、背景音乐等。

不少观众以为片头、片尾曲就是所谓的OST，如《流星花园》片尾曲《你要的哎》。董冬冬说：“高晓松在一个节目里曾说，台湾的古装剧里能听到他创作的《睡在我上铺的兄弟》，这不是OST，这是唱片公司的打歌行为，音乐跟剧一点关系都没有。一直以来，电视剧都是最好的宣发途径，电视剧火了，就会带动一首歌的流行，比单独发唱片省力，所以唱片公司看到有什么戏要播，会出钱给片方，买下片头或片尾的位置，但这首歌的内容跟剧没有关系。”

内地很早就有OST，如《渴望》《滚滚长江东逝水》《好汉歌》《枉凝眉》等等，这些歌曲在被人传唱度的同时，也让人想到戏，“因此，OST是非常重要的”，董冬冬说。

正在热播的电视剧《扶摇》，董冬冬和陈曦负责全剧的音乐创作。这次董冬冬没有采用传统的中国风，而是使用了苏格兰风格的旋律，“一般古装戏都是笛子或琵琶，但是对扶摇这个人物来说有点太软了。写扶摇主题音乐的时候，我脑子里突然想到苏格兰小提琴。以往大女主的戏从来没有过这种具有跳跃感的旋律，但用在里面又不会太出格，你一听就会记住她。十年前我曾做过《永不磨灭的番号》OST，这是一部抗战戏，我使用的是美国西部片的配乐风格，让剧中人看起来像西部牛仔一样洒脱。”

创作者要有服务精神

OST是为剧量身定做的，因此在创作过程中，创作者从拍摄开始就介入。像董冬冬和陈曦为《欢乐颂2》创作了14首原声，每一位主演都有一首属于自己的OST，在创作这些人物主题歌前，要跟每位主演进行深入沟通，蒋欣就曾和他们畅聊三小时。

《爱情进化论》他们介入得更早，陈曦参加了很多讨论会，“OST是影视剧后期非常重要的一个环节，如果拍摄是骨头，那么后期就像血肉。它的重要在于‘保护’演员，比如有些没拍出来的情绪和细节，或是有些话直接说出来不那么可爱，音乐就等于是人物心声的吐露。”

在当下的乐坛，音乐人追求的是个性，而OST创作者遵循的是“服务精神”。像《扶摇》，董冬冬和陈曦可以说是临危受命，陈曦介绍，“从OST创作角度看，我们会更注重与剧的结合，尽量为剧加分。比如《扶摇》是女主的骨，是人物精神，《一爱难求》是血肉，是她的情感，《血如墨》是她的行动观念，它们是一个整体，又互为补充。”

OST产业还有上升空间

不可否认，随着影视剧这块蛋糕越来越大，国内的OST产业也跟着蓬勃发展起来，需求量日益扩大。就像陈曦所说，每年都会有三四十个项目找到他们，他们会做选择。

但市场无法避免“工业”所带来的那些尖锐问题，也的确让创作者深感困扰。比如莫文蔚演唱的《扶摇》片头曲，有些观众反应不够大气，陈曦解释道：“观众的审美被以往古风的OST给固化了，像我们给《武媚娘传奇》写的，霸气热血，本来想找一个粗嗓来唱，但制片人看完觉得需要找嗓门更高的，于是约了孙楠。再如《大唐荣耀》片头曲《荣耀》，原本约韩磊演唱，能立得住，但是片方颠覆传统，选了任嘉伦这种年轻的软软的嗓子来唱，事实证明任嘉伦也不错。还有，这次做《扶摇》，我们和制片人杨晓培充分沟通后，特别约了nine percent的主唱尤长靖来演绎男生的人物主题曲《傲红尘》，他的演唱很有感染力，而且成功打通了歌迷和剧迷之间的双向引流。好的创作者一定要打破桎梏，带给观众不一样的东西。”

“OST一定要对影视气质负责，完成之后，不能永远让你心中的那一个好声音来演绎，而是要考虑让更多适合的好声音加入进来。”董冬冬说。