法国夺冠 华帝兑现“买套餐退全款”-广告效应巨大，股价连续上涨，华帝退款7900万也赚了

晨报记者 林劲榆

曾经被认为是广受诟病的企业营销噱头，如今兑现成了事实。昨天凌晨，伴随法国队夺冠，华帝股份宣布正式启动退款流程，并且高调展示了董事长签署的退款文件。华帝“退全款”活动进入高潮，与此同时，华帝股份的股价也收获了连续上涨。

营销活动曾引发争议

根据公告，对于在2018年6月1日0时至2018年7月3日22时期间，购买华帝“夺冠套餐”并成功参与“法国队夺冠华帝退全款”活动的消费者，华帝将按所购“夺冠套餐”产品的实际付款金额退款。

有消息称，目前已有参与华帝“夺冠套餐”活动的客户前往线下门店获得活动退款。据悉，在线上参与活动的用户将按照发票金额返还等额天猫超市卡，而在部分线下门店参与活动的用户可以得到现金返还。

6月份以来，华帝股份豪赌法国夺冠的商业营销引起了行业内外的普遍关注，从惊讶、到质疑，再到称赞，剧情可谓多次反转。今年3月5日，华帝正式与法国队签约，成为法国队官方合作伙伴；5月30日，华帝承诺6月购买“夺冠套餐”的消费者会享受“法国队夺冠，华帝退全款”，这个别出心裁的营销一经推出，就引发了各种争议，一开始，不少消费者和同行都惊讶华帝这一举动相当有魄力。不久，消费者开始质疑法国夺冠概率并不大，华帝促销不实在。

与此同时，万和、长虹、美菱等也推出了类似营销模式。

买到轰动效应很划算

法国队高歌猛进，一路杀进决赛，业内外开始为华帝担忧，如何兑现返现承诺，是否会因此面临巨额的营销成本。还有消息称，由于退款活动，华帝经销商跑路了。更让“退款”活动蒙上了一层阴影。

正当外界杞人忧天之时，华帝发布公告指出，夺冠退款对公司业绩影响不大。7月4日，在营销活动截止后，华帝发布了一则公告：根据华帝初步统计，活动期间“夺冠退全款”指定产品的线下渠道销售额约为5000万元，线上则约为2900万元。按照营销方案，华帝总部只承担线上自营的免单退款，而线下售出产品的免单退款则由经销商负责。

因此，此次“退全款”活动销售总额约为7900万元，华帝总部及各级经销商需要承担的是生产成本、进货成本和部分促销费用，实际支出金额应该低于7900万元。

伴随法国队进入决赛，华帝发布一系列公告，上周以来，华帝股价一路上涨，涨幅已经超过10%。

有关机构分析认为，夺冠对华帝利大于弊：法国队夺冠给华帝所带来的隐性和显性收益主要有两点，首先广告效果最大化。法国队夺冠可以大大延长活动影响寿命。正如华帝当年赞助制作奥运祥云火炬，广告效应持续数年。华帝是法国队签约的官方赞助商，公司后续会有跟进活动。其次，华帝利用活动，消化了库存，增加了销量。2018上半年厨电行业形势不甚乐观，公司利用世界杯营销成功带动了夺冠套餐及非夺冠套餐产品的销量，活动期间线上同比增长30%以上，线下同比增长20%左右，取得了“一升一降”：销量升，库存降的良好效果。目前厨电行业库存水平偏高，能够利用活动消除一定库存可以说对公司和行业非常重要。